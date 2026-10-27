Reprezentanții Companiei Aeroportului București au transmis o reacție după informațiile privind dispariția a aproape 700.000 de euro dintr-un spațiu de depozitare al Biroului Vamal de Frontieră Aeroport Otopeni Călători. Aceștia precizează că niciun angajat al aeroportului nu are acces în încăperea în care sunt păstrate bunurile reținute de autoritățile vamale.

„Niciun angajat al aeroportului nu are acces la camera respectivă”, au transmis reprezentanții aeroportului, într-un mesaj în care au răspuns întrebărilor apărute după publicarea informațiilor despre dispariția banilor.

Aceștia au precizat că nu cunosc nici numărul persoanelor care pot intra în încăperea respectivă, nici ce obiecte sunt depozitate acolo. Potrivit reprezentanților aeroportului, aceste informații nu sunt disponibile angajaților instituției tocmai pentru că nu au acces în spațiul respectiv.

„Câte persoane au acces acolo și ce obiecte sunt depozitate – acestea sunt întrebări al căror răspuns nu îl cunosc, întrucât niciun angajat al aeroportului nu are acces la încăperea unde se află obiectele reținute de Vamă”, a transmis biroul de presă.

Aproape 700.000 de euro au dispărut dintr-un sac aflat în custodia Vămii

Aproape 700.000 de euro au dispărut dintr-un spațiu de depozitare al Biroului Vamal de Frontieră Aeroport Otopeni Călători. Potrivit informațiilor publicate luni, banii fuseseră reținuți de lucrătorii vamali la 9 ianuarie 2026, de la o persoană care sosise din Dubai.

Suma fusese păstrată în așteptarea clarificării situației juridice. Dispariția a fost descoperită în momentul în care au fost începute demersurile pentru restituirea banilor, după emiterea unei ordonanțe de clasare în dosarul respectiv.

La verificarea sacului în care ar fi trebuit să se afle întreaga sumă, au fost găsite doar o bancnotă și mai multe coli de hârtie. Potrivit informațiilor publicate anterior, încăperea în care erau depozitate bunurile nu avea un sistem propriu de supraveghere video, însă culoarul de acces era monitorizat.

Poliția și Autoritatea Vamală fac verificări

Autoritatea Vamală Română a sesizat poliția și a declanșat un control intern pentru a stabili circumstanțele în care a dispărut suma de bani. Verificările trebuie să clarifice modul în care au fost respectate procedurile de reținere, evidență și depozitare a bunurilor, precum și cine avea acces la spațiul respectiv.

Cum au dispărut banii reținuți pe Aeroportul Otopeni

Suma de aproape 700.000 de euro a fost reținută de lucrătorii vamali la data de 9 ianuarie 2026, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, de la o persoană care venea din Dubai. Banii au fost ulterior depozitați într-un spațiu destinat păstrării bunurilor reținute, în așteptarea clarificării situației juridice.

La momentul preluării banilor, persoanele responsabile trebuiau să respecte proceduri specifice de evidență. Printre acestea se numără întocmirea unui monetar și consemnarea seriilor bancnotelor, măsuri menite să permită identificarea și verificarea sumelor păstrate.