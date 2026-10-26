Aproape 700.000 de euro au dispărut de la Vama Otopeni. În sacul în care erau păstrați au fost găsite doar o bancnotă și coli de hârtie.

Aproape 700.000 de euro au dispărut dintr-un spațiu de depozitare al Biroului Vamal de Frontieră Aeroport Otopeni Călători, iar Autoritatea Vamală Română a sesizat poliția și a declanșat un control intern pentru a stabili cum a fost posibil acest lucru. Banii fuseseră reținuți în ianuarie 2026 de la o persoană care sosise din Dubai, iar dispariția a fost descoperită în momentul în care suma urma să fie restituită.

La verificarea sacului în care erau păstrați banii au fost găsite doar o bancnotă și mai multe coli de hârtie. Ancheta trebuie să stabilească cine a avut acces la spațiul de depozitare și în ce împrejurări a dispărut suma, scrie Profit.ro.

Incidentul ridică semne de întrebare cu privire la modul în care sunt păstrate și evidențiate bunurile reținute de autoritățile vamale, dar și la procedurile de securitate aplicate în interiorul instituției.

Cum au dispărut banii reținuți pe Aeroportul Otopeni

Suma de aproape 700.000 de euro a fost reținută de lucrătorii vamali la data de 9 ianuarie 2026, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, de la o persoană care venea din Dubai. Banii au fost ulterior depozitați într-un spațiu destinat păstrării bunurilor reținute, în așteptarea clarificării situației juridice.

La momentul preluării banilor, persoanele responsabile trebuiau să respecte proceduri specifice de evidență. Printre acestea se numără întocmirea unui monetar și consemnarea seriilor bancnotelor, măsuri menite să permită identificarea și verificarea sumelor păstrate.

Dispariția a fost constatată după emiterea unei ordonanțe de clasare în dosarul respectiv, în contextul demersurilor pentru restituirea banilor. Atunci când sacul a fost verificat, autoritățile au descoperit că suma nu mai era acolo.

Până în acest moment, informațiile publicate nu stabilesc cine a luat banii și nici momentul exact în care aceștia au dispărut. Aceste aspecte urmează să fie clarificate de anchetatori.

Camera în care erau ținuți banii nu avea camere video

Un element important al cazului este faptul că încăperea în care erau depozitate bunurile nu era prevăzută cu un sistem propriu de supraveghere video. Totuși, culoarul de acces în zona respectivă era monitorizat.

Înregistrările de pe culoar ar putea reprezenta un element relevant pentru stabilirea persoanelor care au intrat în spațiul respectiv, în funcție de imaginile disponibile și de perioada în care a avut loc dispariția.

Autoritatea Vamală Română a sesizat poliția, iar cercetările urmăresc stabilirea împrejurărilor în care au dispărut banii. În paralel, controlul intern trebuie să verifice dacă au fost respectate procedurile privind reținerea, evidența și depozitarea bunurilor, precum și responsabilitățile angajaților care aveau acces la încăpere.

Cazul pune în discuție eficiența măsurilor de securitate aplicate pentru păstrarea unor bunuri de valoare ridicată aflate în custodia statului.

Control la Autoritatea Vamală Română

Dispariția celor aproape 700.000 de euro apare în contextul unor verificări mai ample privind activitatea structurilor vamale. Un proiect de raport al Corpului de Control al Ministerului Finanțelor, citat de Profit.ro, semnalează mai multe nereguli în activitatea vamală, în urma verificărilor desfășurate în perioada 1 martie – 25 iunie 2025.