Sofia Vergara, surprinsă la o cină alături de solistul trupei Imagine Dragons

Actrița Sofia Vergara, în vârstă de 54 de ani, și Dan Reynolds, solistul trupei Imagine Dragons, în vârstă de 39 de ani, au stârnit zvonuri despre o posibilă relație după ce au fost surprinși ținându-se de mână în timpul unei cine la un restaurant de lux din Beverly Hills. La aceeași masă s-a aflat și Anastasia Soare, antreprenoarea româncă devenită celebră în industria cosmeticelor din Statele Unite.

Cei doi au fost văzuți în weekend la restaurantul italian Cipriani din Beverly Hills, California. Potrivit fotografiilor obținute de publicația americană TMZ, Dan Reynolds a întins mâna peste masă și a ținut-o de mâna dreaptă pe actriță, în timp ce aceasta îi zâmbea.

Întâlnirea nu a avut loc însă doar între cei doi. Alături de ei s-au aflat Anastasia Soare, fondatoarea brandului de cosmetice Anastasia Beverly Hills, și un alt bărbat, prieten al grupului, a cărui identitate nu a fost dezvăluită.

Sofia Vergara a părut într-o dispoziție excelentă pe parcursul serii, râzând și discutând cu cei prezenți. Potrivit TMZ, actrița și solistul trupei Imagine Dragons au părăsit restaurantul în jurul orei 00:30, folosind o ieșire din spate.

Până în prezent, niciunul dintre cei doi nu a confirmat că ar forma un cuplu. Reprezentanții lor au fost contactați de presa americană pentru un punct de vedere, însă nu au oferit imediat un răspuns.

Dan Reynolds s-a despărțit recent de Minka Kelly

Apariția alături de Sofia Vergara vine la scurt timp după despărțirea lui Dan Reynolds de actrița Minka Kelly, cu care a avut o relație de aproximativ patru ani. Informația a fost relatată la începutul lunii octombrie de revista People.

La doar câteva zile după apariția veștii despre despărțire, pe 18 octombrie, solistul Imagine Dragons a fost văzut în compania modelului Chantel Jeffries, la spectacolul susținut de Miley Cyrus la Hollywood Bowl.

În acest context, imaginile în care artistul apare ținând-o de mână pe Sofia Vergara au alimentat speculațiile despre viața sa sentimentală. Totuși, întâlnirea de la Beverly Hills nu reprezintă o confirmare a unei noi relații.

Dan Reynolds este cunoscut în întreaga lume drept solistul trupei Imagine Dragons, care a devenit celebră prin piese precum „Radioactive”, „Demons” și „Believer”.

Sofia Vergara, din nou în atenția presei

La rândul ei, Sofia Vergara a fost în centrul atenției în ultimele săptămâni și din cauza declarațiilor fostului său soț, actorul Joe Manganiello. Cei doi au divorțat în 2024, după o căsnicie de șapte ani.

În memoriile sale, intitulate „Bloodlines”, Manganiello a făcut mai multe afirmații despre relația lor și despre perioada în care s-a confruntat cu o afecțiune autoimună. Actorul a susținut că fosta sa soție ar fi refuzat să îl îmbrățișeze în momentele dificile și că ar fi făcut comentarii despre câinele său de talie mică.

Sofia Vergara a reacționat indirect la aceste afirmații, redistribuind pe Instagram o postare despre relațiile cu persoanele narcisiste, publicată inițial de fiul său, Manolo.