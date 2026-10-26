Proiect USR pentru restituirea impozitului progresiv reținut din pensiile militare: „Este o nedreptate față de oameni și trebuie corectată”

De ce a ales calea parlamentară

Miruță a explicat că s-a implicat, la MApN, în îndreptarea mai multor nedreptăți și că acum continuă să susțină din Parlament drepturile militarilor și ale foștilor militari.

Pentru restituirea banilor era nevoie de o modificare legislativă, pe care nu o putea face ca ministru interimar, motiv pentru care a depus inițiativa în calitate de deputat, a precizat acesta.

„Este o nedreptate față de oameni și trebuie corectată”, a declarat Miruță. Potrivit acestuia, statul român nu doar și-ar repara greșeala, ci ar evita și plata cheltuielilor de judecată și a penalităților.

Procesele câștigate deja în instanță

Aproape 3.000 de pensionari militari au acționat până acum statul în judecată, iar peste 2.100 dintre ei au obținut deja o hotărâre favorabilă, potrivit USR. Suma pe care statul trebuie să o achite ajunge la 8,4 milioane de lei, din care 800.000 de lei reprezintă numai cheltuieli de judecată.

Ce prevede inițiativa legislativă

Proiectul fixează regulile prin care statul ar urma să returneze, eșalonat și din bugetul de stat, impozitul progresiv reținut din pensiile de serviciu și din pensiile militare. Sumele au fost reținute în baza unor prevederi pe care Curtea Constituțională le-a declarat neconstituționale.

Decizia CCR și banii rămași nereturnați

Este vorba despre Decizia CCR nr. 724/2024. În urma acesteia, prevederile introduse în Codul fiscal prin Legea 282/2023 au fost eliminate, însă fără ca sumele deja reținute peste cota standard de 10% să fie restituite din oficiu.

Evidențele Casei de pensii sectoriale a MApN arată că 27.087 de pensionari militari au avut drepturile de pensie afectate de impozitul progresiv.

Calendarul restituirii, pe trei ani

Potrivit proiectului USR, sumele reținute ca impozit progresiv între 1 ianuarie 2024 și 30 ianuarie 2025 ar urma să fie returnate în trei tranșe anuale. Prima, de 10%, ar fi plătită în decembrie 2026, a doua, de 40%, în martie 2027, iar ultima, de 50%, în martie 2028.