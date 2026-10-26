Fiul lui Tudorel Toader nu va mai preda la Universitatea din Iași, chiar dacă scapă de arestul preventiv. Ce măsură îi vizează pe avocații din dosar

Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, nu va mai putea desfășura activități didactice indiferent de decizia pe care o va lua instanța în privința arestării preventive. Anunțul a fost făcut luni de rectorul instituției, Liviu George Maha, care a precizat că măsura a fost decisă de conducerea Facultății de Drept.

Decizia rămâne valabilă inclusiv în cazul în care instanța superioară ar anula măsura arestării preventive și ar dispune o altă măsură preventivă. Între timp, activitățile didactice ale lectorului au fost preluate de alți profesori, astfel încât studenții să nu fie afectați de situația acestuia.

„A fost decisă interdicția de a desfășura activități didactice indiferent de evoluția cazului. Chiar dacă instanța superioară va anula decizia arestului preventiv și se va trece la o altă măsură, Alexandru Toader nu va mai intra la ore”, a declarat rectorul Liviu George Maha, potrivit News.ro.

Alexandru Toader a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, printr-o decizie luată sâmbătă de magistrații Curții de Apel Iași. Acesta este cercetat pentru viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual. El beneficiază de prezumția de nevinovăție până la stabilirea vinovăției printr-o hotărâre definitivă.

Toader și avocata Andreea Urda nu vor mai lucra cu studenții din anul patru

Măsurile adoptate de conducerea Facultății de Drept îi vizează și pe Tudorel Toader, tatăl lectorului, precum și pe avocata Andreea Urda. Cei doi, care îl reprezintă pe Alexandru Toader în acest caz, nu vor mai desfășura activități didactice cu studenții din anul al patrulea.

Potrivit rectorului, decizia urmărește să evite eventuale situații în care cei implicați ar putea intra în contact cu potențiale victime sau martori. Totodată, conducerea universității vrea să protejeze desfășurarea activităților didactice și procesul de evaluare a studenților.

„Pentru că s-au plasat într-o poziție de incompatibilitate, atât domnul profesor Tudorel Toader, cât și doamna Andreea Urda nu vor mai desfășura activități la anul patru, tocmai pentru a evita intrarea în contact cu potențiale victime sau martori și a fi afectată activitatea didactică și cea de evaluare”, a explicat Liviu George Maha.

Cei doi își vor putea continua activitățile la școala doctorală și în cadrul extensiilor universității, inclusiv la Bălți și Focșani.

Ancheta Comisiei de Etică nu este finalizată

Rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a precizat că raportul Comisiei de Etică în cazul lui Alexandru Toader nu este încă finalizat. Până în prezent au fost realizate mai multe audieri și proceduri, iar o parte dintre documentele solicitate au fost transmise organelor de cercetare penală.

Conducerea instituției afirmă că a colaborat cu anchetatorii și a pus la dispoziția acestora documentele necesare verificărilor.

De asemenea, universitatea intenționează să organizeze discuții între conducerea Facultății de Drept și studenți, pentru a identifica eventualele probleme și pentru a primi sesizări sau propuneri.

Liviu George Maha a transmis că instituția are toleranță zero față de astfel de situații și a încurajat revenirea la studii a studentelor care au abandonat facultatea din motive legate de asemenea experiențe.

Ce acuzații i se aduc lui Alexandru Toader

Alexandru Toader a fost reținut vineri de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași, înainte ca instanța să dispună arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

Potrivit informațiilor publicate de presa locală și preluate de News.ro, acesta este acuzat că ar fi hărțuit sexual două studente, pe care le-ar fi abordat după ce nu promovaseră un examen din prima sesiune. Una dintre tinere a relatat că ar fi întreținut relații sexuale cu lectorul atât în biroul acestuia din facultate, cât și la notariatul pe care îl deține în centrul Iașiului.

Tânăra a susținut că ar fi fost pusă în situația de a accepta avansurile pentru a-și putea continua parcursul universitar. Ea a afirmat că a renunțat ulterior la Facultatea de Drept și că urmează să finalizeze o altă specializare. Cele două studente ar fi susținut, de asemenea, că ar putea exista și alte cazuri similare în cadrul facultății.