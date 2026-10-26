Ghinion pentru bucureșteni! Deschiderea celor 13 kilometri din Autostrada A0 Nord, amânată

Deschiderea circulației pe încă 13 kilometri din Autostrada Bucureștiului A0 Nord, între Afumați, Pantelimon și conexiunea cu Autostrada A2, a fost amânată. Deși inaugurarea fusese anunțată pentru luni, 26 octombrie, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a precizat că lucrările nu sunt suficient de avansate pentru ca șoferii să poată circula în condiții de siguranță.

Cele două sectoare vizate sunt lotul 3, Afumați – Pantelimon, și lotul 4, Pantelimon – Cernica, până la conexiunea cu Autostrada București – Constanța (A2). Împreună, acestea însumează aproximativ 13 kilometri și ar urma să îmbunătățească legăturile rutiere din jurul Capitalei.

CNAIR nu a stabilit încă o dată fermă pentru deschiderea circulației. Consiliul Județean Ilfov a transmis luni că cele două tronsoane ar urma să fie deschise până la sfârșitul anului 2026, scrie Economica.

Ce lucrări mai trebuie finalizate

Reprezentanții CNAIR au explicat că pe lotul 3, construit de compania chineză China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC), mai sunt intervenții de executat înainte ca traficul să poată fi permis.

Printre lucrările rămase se numără montarea parapetelor de protecție și a indicatoarelor rutiere, precum și finalizarea sistemelor de colectare a apelor pluviale. Unele dintre aceste operațiuni presupun utilizarea utilajelor pe partea carosabilă, ceea ce împiedică deschiderea în condiții de siguranță.

„După finalizarea lucrărilor și după ce se va face recepția, vom anunța oficial data deschiderii circulației”, a transmis CNAIR

Lotul 4 este gata, dar nu poate fi folosit separat

Situația este diferită în cazul lotului 4, între Pantelimon și Cernica, care a fost construit de grupul UMB și finalizat încă din vară. Tronsonul nu a putut fi deschis independent deoarece nu există o descărcare provizorie care să permită ieșirea traficului în DN3. Astfel, sectorul finalizat a rămas neutilizat până la realizarea conexiunii cu lotul vecin.

Deschiderea ambelor loturi este necesară pentru ca șoferii să poată beneficia de continuitatea traseului pe această porțiune a autostrăzii de centură.

Cum ar urma să se schimbe traficul în jurul Bucureștiului

După deschiderea celor două sectoare, șoferii vor putea circula continuu pe autostradă între A1, A2 și A3, cu legătură spre DN1, în zona Otopeni, prin sudul, estul și nordul Capitalei.

Noua conexiune ar putea reduce presiunea asupra actualei șosele de centură, una dintre rutele aglomerate folosite de șoferii care tranzitează zona Bucureștiului. De asemenea, legătura ar putea facilita transportul de marfă și deplasările între principalele autostrăzi care deservesc Capitala.

Lotul 3, între Afumați și Pantelimon, are o întârziere de aproximativ un an față de termenul inițial. Anterior, Horațiu Cosma, fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor, anunțase deschiderea celor două sectoare pentru 26 octombrie și ceruse CNAIR o analiză contractuală, precum și aplicarea penalităților care se impun pentru întârzieri.