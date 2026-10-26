Luca Niculescu s-a întâlnit cu Mugur Isărescu. Ce a discutat cu guvernatorul BNR despre economie și investiții

Premierul a început săptămâna cu o întâlnire cu guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, în cadrul căreia au fost abordate principalele provocări economice, evoluțiile macroeconomice și perspectivele de dezvoltare ale României. Discuțiile au vizat inclusiv finanțarea externă, situația sectorului bancar și măsurile necesare pentru susținerea creșterii economice.

Șeful Guvernului a anunțat întâlnirea într-un mesaj public, în care a subliniat importanța dialogului dintre Executiv și banca centrală pentru menținerea stabilității macroeconomice și pentru coordonarea politicilor economice.

„Coerența mixului de politici economice și dialogul constant între Guvern și banca centrală sunt esențiale pentru susținerea unei creșteri economice sustenabile și pentru asigurarea stabilității macroeconomice”, a transmis premierul.

Disciplina financiară și relansarea economiei, printre prioritățile Guvernului

În cadrul discuției cu Mugur Isărescu, premierul a prezentat prioritățile Executivului, care urmăresc atât controlul cheltuielilor publice, cât și stimularea activității economice și atragerea de noi investiții.

Potrivit mesajului publicat de șeful Guvernului, una dintre direcțiile principale este consolidarea disciplinei financiare și utilizarea eficientă a banilor publici. În același timp, autoritățile urmăresc menținerea angajamentelor asumate în relația cu Comisia Europeană.

Premierul a precizat că o altă prioritate o reprezintă relansarea economiei și atragerea investițiilor, considerate necesare pentru dezvoltarea țării și crearea de noi locuri de muncă.

Cele două direcții presupun menținerea unui echilibru între gestionarea finanțelor publice și măsurile de stimulare a economiei. În acest context, dialogul dintre Guvern și BNR este important pentru coordonarea politicilor economice și pentru evaluarea evoluțiilor care pot influența stabilitatea financiară a României.

Finanțarea externă și sectorul bancar, pe agenda discuțiilor

Pe lângă prioritățile Guvernului, cei doi oficiali au discutat despre dinamica finanțării externe și situația sectorului bancar, două elemente importante pentru funcționarea economiei.

Finanțarea externă influențează capacitatea statului și a companiilor de a atrage resurse de pe piețele internaționale, în timp ce evoluțiile din sectorul bancar au un rol important în accesul firmelor și al populației la credite.

Perspectivele de dezvoltare economică au reprezentat, de asemenea, un subiect al întâlnirii. În mesajul său, premierul nu a prezentat măsuri concrete convenite cu guvernatorul BNR și nici decizii care să fi fost adoptate în urma discuțiilor.