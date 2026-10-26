Update: Ședința de judecată s-a terminat, instanța a rămas în pronunțare.

Tribunalul București judecă, luni, 26 octombrie, cererea DIICOT de prelungire cu încă 30 de zile a arestului preventiv pentru Călin Georgescu, în dosarul în care politicianul este acuzat de o presupusă înșelăciune de 1,1 milioane de euro în dauna omului de afaceri Răzvan Leu din Buzău.

Pe lângă Georgescu, instanța analizează și cererea de prelungire a arestului pentru omul de afaceri Ionel Rusen.

Ședința a început în jurul orei 11:25, iar Călin Georgescu este prezent în sală. Cererea DIICOT este judecată de Claudiu-Eduard Corobană. În 2021, magistratul a respins cererea de eliberare condiționată a lui Liviu Dragnea și a semnat una dintre scrisorile prin care judecătorii se opuneau modificărilor aduse legilor Justiției în 2018.

Hotărârea de luni nu va fi definitivă și va putea fi contestată atât de Georgescu, cât și de DIICOT. Indiferent de soluție, Georgescu rămâne în arest până la judecarea unei eventuale contestații.

În fața Tribunalului București s-au strâns câteva sute de susținători ai fostului candidat. Aceștia scandează pentru eliberarea lui Georgescu și au venit cu fotografiile judecătorilor care au dispus arestarea sau menținerea lui în arest, cerând „scoaterea politicului din Justiție”.

Drumul prin instanțe

Georgescu a fost reținut pe 21 septembrie, fiind acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

A doua zi, judecătorul Vlad Andriescu de la Tribunalul București a respins propunerea de arestare preventivă și l-a plasat sub control judiciar. Fostul candidat se află totuși în arest preventiv din 29 septembrie.

Pe 13 octombrie, același judecător Andriescu a admis cererea apărării și a înlocuit arestul preventiv cu arestul la domiciliu.

Vineri, 23 octombrie, Curtea de Apel București a admis contestația DIICOT și a decis definitiv menținerea arestului preventiv. Decizia a fost luată în complet de divergență: judecătorii Cristian Dumitru și Daniela Maria Manolache au avut opinii diferite, iar judecătoarea Andreea Ionescu a înclinat balanța în favoarea arestului.

Acuzațiile procurorilor

Potrivit anchetatorilor, Georgescu i-ar fi recomandat omului de afaceri să ia legătura cu Ionel Rusen, care i l-ar fi prezentat pe italianul Massimiliano Arena, drept reprezentant al unei bănci elvețiene.

Pentru obținerea unui credit, afaceristului i s-ar fi cerut o garanție de un milion de euro, din care 100.000 de euro ar fi urmat să finanțeze campania prezidențială a lui Georgescu.

Pe 7 octombrie, DIICOT a pus sechestru pe mai multe conturi bancare ale lui Georgescu.

Alte dosare

Pe numele lui Călin Georgescu au mai fost deschise două dosare penale. În primul, pus sub acuzare pe 21 octombrie, este suspectat că i-ar fi cerut unui bărbat să-i scaneze vila din Mogoșoaia pentru a depista dispozitivele de înregistrare montate de anchetatori.

În cel mai recent, este acuzat că a făcut salutul legionar la ieșirea de la controlul judiciar.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024 este judecat și într-un dosar privind promovarea cultului legionar și a criminalilor de război, precum și într-un dosar de tentativă de lovitură de stat, alături de mercenarul Horațiu Potra.