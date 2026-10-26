Românii au returnat peste 4,1 miliarde de ambalaje în 2026. Ce rată de colectare a fost înregistrată

Românii au returnat peste 4,1 miliarde de ambalaje prin Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) în primele nouă luni ale anului 2026, iar rata de colectare a ajuns la 85%, potrivit datelor anunțate de RetuRO, administratorul sistemului. Rezultatul este cu aproximativ trei puncte procentuale peste cel înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut, când rata de colectare era de 82%.

Datele arată că returnarea ambalajelor a continuat într-un ritm ridicat, în special în lunile de vară. În trimestrul al treilea, românii au returnat aproape 1,7 miliarde de ambalaje, reprezentând peste 40% din totalul colectat în perioada ianuarie-septembrie, scrie Profit.ro.

Cele mai mari rate lunare de colectare au fost înregistrate în august și septembrie, când au ajuns la 93%, respectiv 97%. Totodată, august a fost luna cu cel mai mare volum de returnări din primele nouă luni ale anului, cu peste 619 milioane de ambalaje colectate.

Bucureștiul, pe primul loc la returnarea ambalajelor

Capitala conduce clasamentul teritorial al returnărilor înregistrate în primele nouă luni din 2026, cu 535,6 milioane de ambalaje colectate. Pe următoarele locuri se află județele Ilfov, cu 196,2 milioane de ambalaje, Constanța, cu 193,1 milioane, Timiș, cu 179,6 milioane, și Cluj, cu 167 de milioane de ambalaje returnate. Cifrele indică volume importante de colectare atât în București și zonele din jurul Capitalei, cât și în județe cu centre urbane mari.

Peste 700.000 de tone de materiale au ajuns la reciclatori

RetuRO a anunțat că, în cei doi ani și jumătate de la lansarea Sistemului de Garanție-Returnare, a livrat către reciclatori peste 700.000 de tone de materiale, respectiv PET, aluminiu și sticlă.

Aceste materiale sunt destinate instalațiilor de reciclare, unde pot fi transformate în materii prime secundare și reintegrate în circuitul economic. Sistemul urmărește astfel recuperarea ambalajelor pentru băuturi și reducerea cantităților care ajung în mediul înconjurător.

În luna mai 2026, RetuRO anunțase că a fost atins pragul de 10 miliarde de ambalaje SGR colectate de la lansarea programului. Cantitatea acumulată până atunci ilustrează amploarea sistemului de returnare implementat în România.