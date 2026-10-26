Reforma administrației, o idee bună cu o problemă de calendar: nu poate acoperi singură ținta de deficit pentru 2027

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, îi cere premierului Luca Niculescu să-și angajeze răspunderea pe două reforme: reforma administrației, prin comasarea voluntară a localităților mici, și reorganizarea aparatului central, prin reducerea și comasarea agențiilor și reorganizarea sau lichidarea companiilor de stat care produc pierderi. Termenul propus este martie 2027, iar ambele reforme ar urma să fie însoțite de bugetul pe 2027. În aceeași declarație, Grindeanu a promis că anul viitor taxele pentru români și companii nu vor crește.

Reforma administrației, necesară, dar insuficientă

Reforma statului este necesară și a fost amânată prea mult. Întrebarea este însă alta: poate ea, singură, să închidă gaura din buget în 2027? Cifrele spun că nu.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a estimat ajustarea necesară pentru 2027 la până la 1% din PIB. Asta înseamnă aproximativ 20 de miliarde de lei. Ținta de deficit coboară de la 6,2% din PIB în 2026 la 5,1% în 2027. Între timp, doar dobânzile la datoria publică ar urma să urce de la peste 60 de miliarde de lei anul acesta la peste 70 de miliarde anul viitor. Practic, statul trebuie să găsească aproximativ 20 de miliarde de lei doar ca să reducă deficitul, în timp ce o bună parte din spațiul bugetar este înghițit de creșterea costului datoriei.

Câți bani poate aduce reforma administrației?

Estimările de până acum arată că economiile din reforma administrației se măsoară în câteva miliarde de lei, nu în zeci de miliarde. Pentru pachetul pregătit de Guvernul Bolojan, impactul măsurilor din administrația locală era estimat la 1,7 miliarde de lei anual, iar cel total, împreună cu administrația centrală, la 3,5–4,5 miliarde de lei. Reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal din administrația centrală era estimată la circa 3 miliarde de lei pe an în perioada 2027–2030. O simulare independentă privind comasarea comunelor sub pragul de 5.000 de locuitori ajunge la economii de 5–10 miliarde de lei.

Chiar în scenariul optimist, reforma ar acoperi cel mult jumătate din ajustarea necesară. În plus, ea nu va produce efecte complete în 2027. Comasarea voluntară înseamnă negocieri, referendumuri locale, stimulente financiare pentru localitățile care acceptă fuziunea și costuri de tranziție, cum ar fi compensațiile pentru personal, reorganizarea serviciilor și integrarea sistemelor informatice. Dacă angajarea răspunderii are loc abia în martie, primele economii reale vor apărea, în cel mai bun caz, în a doua parte a anului.

„Nu trebuie însă să ne facem iluzii”

Reforma administrației este cea mai importantă reformă structurală pe care România o amână de trei decenii, iar faptul că PSD o pune pe masă este un semnal bun. Nu trebuie însă să ne facem iluzii: comasarea voluntară a comunelor nu aduce zeci de miliarde de lei în 2027. Banii adevărați vin în 2028–2030, iar pentru anul viitor ajustarea trebuie făcută și pe alte căi.

Potențialul pe termen lung este însă mult mai mare. O reorganizare administrativ-teritorială completă, nu doar voluntară și limitată la localitățile mici, ar putea reduce semnificativ factura cu aparatul bugetar. Peste 2.000 de comune, aproximativ 63% din total, nu își pot acoperi nici măcar cheltuielile de personal din venituri proprii.

Promisiunea că taxele nu vor crește în 2027 pune toată presiunea pe partea de cheltuieli. Dacă economiile din reformă sunt mai mici sau vin mai târziu decât se speră, iar taxele sunt excluse, rămân trei variante: tăieri bruște de investiții, amânarea plăților sau ratarea țintei de deficit. Toate trei ar fi citite negativ de agențiile de rating, care ne evaluează din nou la începutul anului viitor.

Măsurile necesare pe lângă reforma administrației

Agențiile de rating vor aprecia reforma statului, pentru că este exact genul de ajustare structurală pe care o cer de ani buni. Dar o vor judeca după cifre și calendar, nu după anunțuri. Un buget pe 2027 care se bazează pe economii din reforme încă neadoptate riscă să pară construit pe nisip.

Pentru ca ținta de deficit pe 2027 să fie credibilă, reforma administrației trebuie să fie doar un pilon dintr-un pachet mai larg. Celelalte surse sunt o colectare mai bună a taxelor existente, închiderea companiilor de stat care produc pierderi cronice, încasarea integrală a fondurilor din PNRR și o disciplină strictă la programele noi de cheltuieli. Comasarea agențiilor și restructurarea companiilor de stat pot aduce rezultate mai rapide decât comasarea localităților, pentru că depind exclusiv de decizia Guvernului.

Reforma administrației trebuie făcută indiferent de deficit, pentru că un stat mai suplu înseamnă servicii mai bune și mai puțină risipă. Dar dacă o prezentăm drept soluția miraculoasă pentru 2027, ne pregătim singuri o dezamăgire. Ținta de deficit se atinge doar cu un buget realist, adoptat la timp, și cu o colectare care să aducă la buget banii care se pierd astăzi prin evaziune.