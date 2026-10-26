Un incident neașteptat petrecut în timpul protestelor de la Milano a făcut rapid turul internetului: un bărbat a fost surprins alergând cu o tavă întreagă de înghețată, luată dintr-un local vandalizat, în vreme ce alți demonstranți porneau după el în goană.

Un moment absurd în mijlocul haosului

Confruntările violente din centrul Milanului au generat o scenă complet neobișnuită, care a devenit în scurt timp cel mai redistribuit videoclip de pe rețelele sociale.

Pe fondul nemulțumirii față de creșterea tot mai mare a costului vieții, în timp ce zeci de tineri spărgeau vitrine și se ciocneau cu forțele de ordine, un bărbat a fost filmat fugind cu o tavă de înghețată în brațe, luată dintr-o cafenea.

Înregistrările făcute de martori îl arată pe hoț grăbindu-se să-și pună captura la adăpost, dar el este remarcat imediat de alți protestatari aflați în zonă. Câțiva tineri mascați pornesc după el, hotărâți să prindă și ei o porție.

Apoi se iscă o îmbulzeală stranie chiar în mijlocul bulevardului, pe care internauții au descris-o drept cel mai „italian” moment văzut vreodată într-o revoltă de stradă.

Militari desfășurați pe străzile Milanului

Dincolo de latura sa amuzantă, scena are loc într-un context care rămâne tensionat pentru autoritățile italiene.

Protestele au izbucnit pe fondul scăderii puterii de cumpărare, al crizei locuințelor și al inflației ridicate, aducând în stradă mii de oameni.

Totuși, foarte repede, manifestațiile pașnice au fost deturnate de grupări radicale și bande de adolescenți, care au atacat galerii comerciale, au distrus vitrinele magazinelor de lux și au furat din magazine și cafenele.

În contextul acestor violențe, Guvernul de la Roma a pus în aplicare un pachet de măsuri excepționale pentru menținerea ordinii publice.

Premierul Giorgia Meloni a spus că „protestul este un drept, dar incendierea orașelor noastre nu este”. Sute de militari au fost trimiși pe străzile Milanului, unde sprijină poliția în eforturile de a restabili ordinea.