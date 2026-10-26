O scenă neobișnuită surprinsă în timpul manifestațiilor de la Milano a ajuns rapid virală pe internet: un bărbat a fost înregistrat în timp ce fugea cu o tavă întreagă de înghețată

Un protestatar din Milano a sustras o tavă de tiramisu în timpul revoltelor, iar imaginile cu el urmărit de alți demonstranți au circulat masiv.

Liliana Vornicu
O scenă neobișnuită surprinsă în timpul manifestațiilor de la Milano a ajuns rapid virală pe internet: un bărbat a fost înregistrat în timp ce fugea cu o tavă întreagă de înghețată

Sursa foto: Captură twionews.com

Un protestatar din Milano a sustras o tavă de tiramisu în timpul revoltelor, iar imaginile cu el urmărit de alți demonstranți au circulat masiv.

În cursul protestelor violente din Milano, un bărbat a fost filmat fugind cu o tavă întreagă de înghețată sustrasă dintr-un local devastat, în timp ce alți demonstranți îl urmăreau, dorind și ei o porție. Filmarea a ajuns virală, iar pentru a readuce ordinea, autoritățile au desfășurat sute de militari pe străzi.

Un incident neașteptat petrecut în timpul protestelor de la Milano a făcut rapid turul internetului: un bărbat a fost surprins alergând cu o tavă întreagă de înghețată, luată dintr-un local vandalizat, în vreme ce alți demonstranți porneau după el în goană.

Un moment absurd în mijlocul haosului

Confruntările violente din centrul Milanului au generat o scenă complet neobișnuită, care a devenit în scurt timp cel mai redistribuit videoclip de pe rețelele sociale.

Pe fondul nemulțumirii față de creșterea tot mai mare a costului vieții, în timp ce zeci de tineri spărgeau vitrine și se ciocneau cu forțele de ordine, un bărbat a fost filmat fugind cu o tavă de înghețată în brațe, luată dintr-o cafenea.

Înregistrările făcute de martori îl arată pe hoț grăbindu-se să-și pună captura la adăpost, dar el este remarcat imediat de alți protestatari aflați în zonă. Câțiva tineri mascați pornesc după el, hotărâți să prindă și ei o porție.

Apoi se iscă o îmbulzeală stranie chiar în mijlocul bulevardului, pe care internauții au descris-o drept cel mai „italian” moment văzut vreodată într-o revoltă de stradă.

Militari desfășurați pe străzile Milanului

Dincolo de latura sa amuzantă, scena are loc într-un context care rămâne tensionat pentru autoritățile italiene.

Protestele au izbucnit pe fondul scăderii puterii de cumpărare, al crizei locuințelor și al inflației ridicate, aducând în stradă mii de oameni.

Totuși, foarte repede, manifestațiile pașnice au fost deturnate de grupări radicale și bande de adolescenți, care au atacat galerii comerciale, au distrus vitrinele magazinelor de lux și au furat din magazine și cafenele.

În contextul acestor violențe, Guvernul de la Roma a pus în aplicare un pachet de măsuri excepționale pentru menținerea ordinii publice.

Premierul Giorgia Meloni a spus că „protestul este un drept, dar incendierea orașelor noastre nu este”. Sute de militari au fost trimiși pe străzile Milanului, unde sprijină poliția în eforturile de a restabili ordinea.

Citește și: Protestatarii din Roma au pătruns în interiorul Colosseumului. Confruntări cu forțele de ordine

Distribuie articolul pe:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
București.ro
Casa-grădina.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Cinemaraton Plus Prima Comedy Prima History Prima World Life.ro terrazarandia.ro Agro TV Servus Cluj vatabai.ro