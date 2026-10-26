USR și PNL cer din nou comisia de anchetă „Mykonos-Nordis”

USR și PNL au depus o nouă cerere în Camera Deputaților pentru înființarea unei comisii parlamentare de anchetă care să verifice deplasările private cu avioane de lux către destinații precum Mykonos și Nisa, inclusiv zborurile asociate scandalului Nordis. Reprezentanții celor două partide cer conducerii Camerei Deputaților, dominată de PSD, să respecte regulamentul și să supună solicitarea votului plenului.

Potrivit inițiatorilor, comisia ar trebui să clarifice cine a organizat deplasările, cine a participat la acestea și cine a suportat costurile. Demersul vizează atât zborurile Nordis, cât și alte deplasări recente către destinații de lux, la care ar fi participat politicieni, judecători și oameni de afaceri.

Diana Stoica, lidera grupului USR din Camera Deputaților, a acuzat conducerea PSD că a încercat să blocheze prima solicitare de înființare a comisiei.

„Cer PSD să respecte Regulamentul Camerei Deputaților și să supună votului plenului cererea noastră!”, a transmis aceasta.

Reprezentanta USR a susținut că partidul nu va renunța la demers, în ciuda tentativelor de blocare a anchetei parlamentare. În declarația sa, Diana Stoica a făcut referire și la ministrul PSD Petre-Florin Manole, precum și la alți participanți la deplasări, criticând lipsa unor explicații publice privind aceste călătorii.

„Socialismul de caviar al PSD dă pe afară din cutiile de pantofi și din portbagaje, dar cetățenii au dreptul să afle adevărul”, a afirmat lidera grupului USR.

Ce ar urma să verifice comisia „Mykonos-Nordis”

Potrivit comunicatului USR și PNL, ancheta parlamentară ar trebui să stabilească împrejurările în care au fost organizate și desfășurate deplasările private către Mykonos și Nisa, inclusiv zborurile Nordis.

Printre obiectivele propuse se numără identificarea participanților și a calității în care aceștia au luat parte la călătorii, fie că este vorba despre persoane cu funcții publice, fie despre participanți din mediul privat.

De asemenea, comisia ar urma să identifice organizatorii, persoanele care au transmis invitațiile și criteriile pe baza cărora au fost selectați participanții.

Un alt punct important îl reprezintă costurile deplasărilor. Deputații ar trebui să clarifice cât au costat transportul, cazarea, mesele, transferurile și celelalte activități, precum și cine a plătit aceste cheltuieli.

Inițiatorii vor să afle și dacă organizatorii, finanțatorii sau participanții au avut interese economice care ar putea explica legăturile dintre persoanele implicate.

Comisia ar urma să aibă 25 de deputați

Conform propunerii USR și PNL, comisia parlamentară de anchetă ar urma să fie formată din 25 de deputați, desemnați în funcție de configurația politică a Camerei Deputaților.

Ședințele ar urma să fie publice, iar concluziile anchetei ar trebui comunicate publicului.

În ceea ce privește procedura, inițiatorii invocă Regulamentul Camerei Deputaților, potrivit căruia înființarea unei comisii parlamentare de anchetă se face printr-o hotărâre adoptată de plen. USR și PNL susțin că Biroul Permanent are rolul de a distribui proiectul de hotărâre pentru dezbatere și vot, fără să blocheze demersul.

Noua solicitare vine după ce prima inițiativă a celor două partide a fost contestată procedural. Prin reluarea demersului, USR și PNL încearcă să obțină un vot în plen și să deschidă o anchetă parlamentară privind finanțarea și organizarea deplasărilor.