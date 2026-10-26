ANAF scoate la vânzare un pachet de acțiuni CFR Marfă la o companie din străinătate. Fiscul vrea să recupereze datoriile la stat

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a scos la licitație un pachet de acțiuni deținut de CFR Marfă la Rolling Stock Company, în valoare de pornire de 187,26 milioane de lei. Fiscul încearcă astfel să recupereze o parte din datoriile companiei feroviare către bugetul de stat, care se ridică la aproximativ 1,33 miliarde de lei.

Potrivit informațiilor publicate de Profit.ro, participația scoasă la vânzare reprezintă 48,99% din capitalul Rolling Stock Company. Prețul de pornire a fost stabilit în urma unei evaluări realizate de un evaluator autorizat, iar licitația se desfășoară prin platforma online e-Licitații.ro, administrată de ANAF.

Ce companie vinde ANAF

Rolling Stock Company a fost înființată în 2007 de CFR Marfă și Grup Feroviar Român (GFR), companie parte a grupului Grampet. Societatea este specializată în închirierea de locomotive și vagoane în afara României, în special în Europa Centrală și de Sud-Est.

Structura acționariatului este împărțită între Grup Feroviar Român, care deține 51% din acțiuni, și CFR Marfă, cu o participație de aproximativ 49%.

Prin vânzarea pachetului de acțiuni deținut de CFR Marfă, ANAF urmărește să obțină bani pentru acoperirea obligațiilor fiscale restante ale companiei feroviare. Operațiunea se înscrie într-un demers mai amplu de valorificare a patrimoniului CFR Marfă, în contextul dificultăților financiare ale societății.

Prețul poate scădea cu până la 50%

Procedura de licitație prevede reduceri succesive dacă participația nu găsește cumpărător. În cazul în care prima licitație nu se încheie cu o vânzare, prețul de pornire va fi redus cu 25%.

Dacă nici a doua licitație nu atrage un cumpărător, prețul va fi redus din nou cu 25% din valoarea inițială. Astfel, după două reduceri, prețul de pornire poate ajunge la jumătate din suma stabilită inițial, respectiv aproximativ 93,63 milioane de lei.

Ulterior, prețul nu mai scade automat, însă concurența dintre participanți poate determina o valoare finală mai mare decât prețul de pornire al licitației respective.

ANAF încearcă să recupereze datorii de peste un miliard de lei

Vânzarea participației la Rolling Stock Company face parte din acțiunile prin care Fiscul încearcă să recupereze datoriile CFR Marfă. Compania și-a cerut falimentul, ceea ce pune presiune asupra autorităților să valorifice bunurile disponibile înainte ca procedurile judiciare să schimbe cadrul în care acestea pot fi vândute.

ANAF a început anterior să scoată la vânzare online și alte active ale companiei, inclusiv locomotive, vagoane, autoturisme, clădiri și spații de depozitare. Potrivit informațiilor publicate anterior, patrimoniul valorificat include zeci de mii de bunuri, unele dintre acestea fiind într-o stare avansată de degradare.

Miza operațiunii este recuperarea unei părți cât mai mari din datoria de aproximativ 1,33 miliarde de lei către stat. Sumele obținute din vânzarea activelor urmează să contribuie la stingerea obligațiilor restante ale companiei.

Valoarea de 187,26 milioane de lei reprezintă prețul de pornire al participației la Rolling Stock Company, nu suma deja încasată de stat. Recuperarea efectivă va depinde de rezultatul licitației și de prețul la care pachetul de acțiuni va fi vândut.