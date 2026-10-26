Donald Trump le cere, din nou, israelienilor să voteze cu Benjamin Netanyahu în alegerile legislative de marți

Președintele american Donald Trump a lansat un nou apel public către cetățenii israelieni, cerându-le să îl voteze pe premierul în exercițiu Benjamin Netanyahu în cadrul alegerilor legislative programate pentru marți. Liderul de la Casa Albă l-a catalogat pe Netanyahu drept un „războinic excepțional” și a evidențiat colaborarea militară dintre Statele Unite și Israel în campania electorală recentă.

În ajunul scrutinului legislativ din Israel, președintele american Donald Trump a intervenit direct în dezbaterea politică internă printr-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Truth Social, potrivit News.ro, care citează AFP. Liderul de la Washington le-a solicitat în mod expres cetățenilor israelieni cu drept de vot să se prezinte la urne și să acorde sprijinul lor actualului prim-ministru, Benjamin Netanyahu.

Trump a subliniat în mesajul său că electoratul trebuie să rețină calitățile dovedite de lider ale lui Netanyahu, pe care l-a definit drept un premier și un comandant de o valoare excepțională în perioade de criză majoră și conflict armat. Declarația oficială a președintelui american a fost concepută ca o reconfirmare fermă a sprijinului acordat anterior, Trump atașând mesajului o declarație de susținere emisă cu o săptămână înainte.

În textul transmis public, Trump a amintit de relația strânsă și de colaborarea strânsă avută cu Netanyahu în gestionarea unor operațiuni militare majore din regiune, prezentând aceste acțiuni drept succese comune care au schimbat radical raportul de forțe în Orientul Mijlociu.

Operațiunile militare comune și rezultatele strategice invocate

În argumentația sa electorală menită să sprijine realegerea lui Netanyahu, președintele american a enumerat mai multe intervenții militare recente desfășurate în cooperare strânsă de Statele Unite și Israel împotriva Iranului și a altor actori regionali considerați hostili. Printre acțiunile menționate în mod explicit se numără operațiunile complexe care au vizat contracararea programului nuclear iranian și reducerea drastică a capacităților militare convenționale ale Teheranului.

Potrivit datelor invocate în comunicatul oficial al liderului de la Casa Albă, aceste operațiuni au condus la eliminarea unor infrastructuri militare esențiale pentru statul iranian, afectând în mod grav forțele navale și aeriene ale acestuia, precum și stabilitatea sa economică generală. Liderul american a menționat că măsurile adoptate au generat un impact major asupra economiei iraniene, subliniind nivelul ridicat al inflației și blocada navală care a restricționat sever accesul la resurse petroliere.

De asemenea, Trump a afirmat că aceste eforturi militare comune au eliminat două niveluri importante de leadership militar și strategic din conducerea statului iranian, consolidând astfel arhitectura de securitate regională pe termen lung.

Strategia de campanie internă a premierului Benjamin Netanyahu

Pe plan intern, prim-ministrul în exercițiu Benjamin Netanyahu și-a concentrat întreaga strategie de campanie electorală în jurul temelor fundamentale de securitate națională, poziționându-se ferm drept singurul lider capabil să garanteze protecția statului Israel în fața amenințărilor externe persistente.

Într-o apariție televizată la postul privat 14, care și-a declarat în mod oficial sprijinul pentru candidatura sa, Netanyahu a reluat acuzațiile la adresa oponenților săi politici. Conform declarațiilor făcute de premier, adversarii politici ar urmări crearea unui stat palestinian, scenariu pe care șeful executivului l-a descris drept o catastrofă geopolitică și de securitate inacceptabilă pentru Israel.

Această retorică de campanie este vizibilă pe întreg teritoriul israelian, care a fost împânzit de afișe electorale purtând portretul lui Netanyahu și sloganuri axate pe opoziția strictă față de orice concesii teritoriale majore.

Amenințarea iraniană și miza alegerilor legislative de marți

În discursurile sale publice susținute în fața electoratului, Netanyahu a continuat să pună un accent deosebit pe riscurile generate de amenințarea iraniană, revendicând personal meritele pentru deciziile luate în cadrul conflictului armat lansat la sfârșitul lunii februarie, în strânsă cooperare cu administrația condusă de Donald Trump.

Liderul israelian a susținut că actuala guvernare a dus la bun sfârșit cea mai mare parte a obiectivelor strategice stabilite, estimând că restul de zece la sută din planurile necesare nu pot fi implementate decât sub conducerea sa directă. Netanyahu a respins categoric posibilitatea ca alți actori politici din spectrul intern să gestioneze eficient aceste provocări de securitate extrem de complexe.

Totodată, miza alegerilor legislative programate pentru marți rămâne una critică pentru viitorul politic al țării, întrucât noul guvern va trebui să consolideze poziția strategică a Israelului și să mențină parteneriatele externe esențiale într-un context regional extrem de volatil.