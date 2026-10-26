Savarina românească i-a cucerit pe americani. Orașele din Europa în care se vând covrigi românești

Produsele de patiserie făcute după rețete tradiționale românești își găsesc tot mai mulți clienți în afara granițelor. De la savarina care i-a cucerit pe americani până la covrigii vânduți în mai multe orașe europene, bunătățile din România au succes peste hotare, potrivit ProTV.

Savarina, pe gustul americanilor

Prezentată drept „baba însiropată din România”, savarina a fost produsul care le-a stârnit americanilor interesul pentru prăjiturile și produsele din țara noastră.

Covrigi, de la Londra la Roma

În capitala Marii Britanii, covrigii românești pot fi cumpărați din trei brutării, dar și online.

La Coventry, o simigerie atrage cumpărătorii cu un anunț scurt, „Covrigi Calzi”. Afacerile cu covrigi merg bine și în Germania, la München și Gelsenkirchen, în Spania, la Madrid și Castellón, dar și în Italia, la Torino și Roma.

Pe lângă acestea, covrigii produși în România și ambalați ajung în fiecare săptămână în mii de magazine din peste 30 de țări, de pe toate continentele, arată sursa citată.

Peste 180.000 de baxuri trimise în diaspora

Bogdan Buzu Vasilache, distribuitor pe o platformă de profil, a declarat că firma a livrat anul acesta clienților din diaspora peste 180.000 de baxuri de covrigi.

În portofoliul companiei se regăsesc, potrivit acestuia, mai mult de 20 de branduri, cu peste 100 de articole în total.

Cine mănâncă cei mai mulți covrigi

Se pare că totuși nu românii au descoperit „gaura din covrig”. Pe primul loc în lume la consumul de covrigi proaspeți se află germanii, care îi prepară după rețete asemănătoare cu cele românești și mănâncă, în medie, 30 de covrigi pe an.

„Americanii sunt pe locul al doilea în top, cu 20 de covrigi pe an, dar ai lor sunt moi, unși cu unt și înmuiați în brânză, deci au calorii cât o masă în sine! Românii savurează doar 12 covrigi proaspeți pe an, potrivit calculelor patronatului pâinii. Și îi preferă pe cei cu sare și mac”, conchide ProTV.

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