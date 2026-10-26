Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare: Impozitul pe proprietate la valoarea de piață nu se aplică în 2027

Alexandru Nazare a detaliat planurile fiscale ale noului Guvern într-o intervenție televizată. Ministrul a abordat trei teme majore: indexarea pensiilor, impozitarea proprietăților și riscul derapajelor bugetare.

Indexarea pensiilor și riscul dezechilibrelor

Alexandru Nazare a afirmat că decizia referitoare la majorarea pensiilor necesită o analiză strictă a datelor bugetare. Executivul va stabili procentul exact abia după centralizarea tuturor informațiilor în sistem. Ministrul a respins ideea unor majorări populiste. El a adus în discuție efectele negative ale deciziilor similare din trecut.

„Am spus de luni bune de zile că trebuie să facem o indexare prudentă, sustenabilă. Trebuie să o facem. Vom lua această decizie după ce avem toate datele de buget introduse în reţea. Îmi doresc să avem o indexare a pensiilor sustenabilă”, a declarat ministrul Finanțelor, conform news.ro.

El a explicat că fostele creșteri de 40% au provocat un dezechilibru bugetar. Acest deficit s-a transformat în inflație, un fenomen care i-a afectat exact pe cetățenii vulnerabili. În legătură cu o posibilă majorare de peste 5%, oficialul a precizat că cifrele finale vor dicta decizia politică asumată de Guvern.

Fără impozite la valoarea de piață în 2027

O altă temă importantă vizează taxarea locuințelor. Alexandru Nazare a infirmat zvonurile despre o majorare abruptă a impozitelor pe proprietate. El a garantat că sistemul bazat pe valoarea de piață nu va intra în vigoare anul viitor.

„Noi am avut negocieri cu Comisia Europeană. În urma negocierilor şi a jaloanelor din PNRR am eliminat acel jalon din PNRR, tocmai ca să nu avem costuri să nu pierdem bani la finalul anului şi am anunţat imediat după ultima dintre audierile pe care le-am avut la Parlament că nu vom aplica în 2027 impozitul pe proprietate la valoarea de piaţă. Foarte clar, ca să ştie toată lumea. Nu există în 2027 vreun plan să aplicăm la impozitarea de proprietate valoarea de piaţă.”, a subliniat Nazare, scrie news.ro.

Oficialul a explicat parcursul acestei măsuri. Decizia taxării la valoarea de piață a apărut printr-o ordonanță din anul 2022. Ulterior, Ministerul Finanțelor a negociat cu reprezentanții Comisiei Europene și a eliminat acest jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Impozitele pe proprietate vor fi ajustate doar cu rata inflației, conform regulilor aplicate și în prezent.

Costul derapajelor bugetare

În privința politicii fiscale generale, ministrul a precizat că nu își dorește taxe și impozite noi. Totuși, el a atras atenția asupra nevoii de sustenabilitate. Orice program guvernamental nou necesită o sursă clară de finanțare.

Ministerul Finanțelor trasează liniile de siguranță pentru a preveni derapajele bugetare de la finalul anului, iar decizia finală aparține Guvernului și Parlamentului. Nazare a avertizat că aceste dezechilibre costă statul român sume enorme.

„Aceste derapaje înseamnă dobânzi mai mari. Deja avem peste 60 de miliarde anul ăsta. Probabil că anul viitor vom avea peste 70 de miliarde dobânzi. Aceste dobânzi le plătesc copiii şi nepoţii noştri. Deci e o responsabilitate enormă în ceea ce facem astăzi, pentru generaţiile care urmează”, a concluzionat Alexandru Nazare.