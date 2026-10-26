Cresc sau nu taxele în 2027? Sorin Grindeanu și Alexandru Nazare se contrazic

Sorin Grindeanu a declarat, într-o conferință de presă, după ședința săptămânală de partid, că nu vor crește taxele. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, nu a fost la fel de convins, duminică seara, într-un interviu la Digi24.

Liderul PSD a afirmat că taxele pentru cetățeni și companii nu vor fi majorate în 2027 și a criticat fosta guvernare pentru creșterea cheltuielilor statului.

„Partidul Social Democrat a intrat la guvernare pentru a rezolva problemele românilor. Alții care au distrus economia și au crescut cheltuielile statului cu 31 de miliarde față de 2025 văd că se cred acum speakeri motivaționali.

Este alegerea lor, dar să nu uite că au votat Guvernul. Nu voi face greșeala de a ne pierde în conflicte politice. Avem de rezolvat multe probleme concrete după un an și jumătate de austeritate și guvernare cu barda. Trebuie să dăm din nou speranță și încredere oamenilor și economia că va fi mai bine. Am ales o cale de mijloc.

PSD va fi factorul de echilibru între populismul fără soluții și austeritatea care sărăcește populația și blochează economia. Nu acceptăm risipa banului public. Dar nici nu acceptăm ideea că orice problemă a bugetului trebuie rezolvată punând noi taxe pe români și pe firmele românești. De aceea, vreau să spun foarte clar: anul viitor, taxele pentru români și companiile românești NU vor crește. Economia are nevoie de predictibilitate”, a declarat Sorin Grindeanu.

Alexandru Nazare nu exclude noi creșteri de taxe și impozite

Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a declarat duminică seara, într-un interviu pentru Digi24, că nu exclude o creștere a taxelor și impozitelor în anul viitor. Întrebat dacă poate garanta că nu vor crește taxele din 2027, ministrul a precizat că orice program nou are nevoie de surse de finanțare.

„Nu îmi doresc taxe și impozite noi, dar avem nevoie de sustenabilitate. În momentul când vom discuta de un program nou trebuie bugetat, trebuie să găsim surse de finanțare. Noi la minister tragem niște linii, astfel încât să nu avem derapaje. Decizia politică e în Guvern și Parlament. Noi avem grijă să menținem aceste echilibre, ca să nu pățim ca în anii trecuți, în care, tot timpul, la final de an, derapam de la ţintele anunţate”, a declarat Alexandru Nazare la Digi24.

Ministrul a avertizat că „acest derapaj costă statul român, costă generaţiile viitoare”.

„Aceste derapaje înseamnă dobânzi mai mari. Deja avem peste 60 de miliarde anul ăsta. Probabil că anul viitor vom avea peste 70 de miliarde dobânzi. Aceste dobânzi le plătesc copiii şi nepoţii noştri. Deci e o responsabilitate enormă în ceea ce facem astăzi, pentru generaţiile care urmează”, a subliniat Nazare.

El a susținut că, deși nu vrea majorări de taxe, este nevoie de un buget sustenabil înaintea evaluării din primăvară.

„Mi-aș dori să nu introducem taxe și impozite, dar în același timp mi-aș dori să avem surse de finanțare, un buget sustenabil. În primăvară vine ratingul Fitch. Nu ne permitem să nu avem un buget credibil”, a mai spus el.

Poziția privind impozitele pe proprietăți și declarația premierului Luca Niculescu

Alexandru Nazare a precizat totodată că „nu există în 2027 vreun plan să aplicăm la impozitarea de proprietate la valoarea de piață”.

„Această decizie în privința taxării la valoare de piață a fost adoptată printr-o ordonanță în 2022. Noi am eliminat acel jalon din PNRR ca să nu avem costuri la finalul anului și am anunțat că nu vom aplica în 2027 impozitul pe proprietate la valoarea de piață. Istoric el a fost ajustat cu inflația. Pe anul viitor nu vom folosi acest sistem. Aud în spațiul public că există acest pericol. Nu există acest pericol”, a explicat ministrul de Finanțe.

Declarațiile lui Nazare vin în contextul în care nici premierul Luca Niculescu nu a exclus noi creșteri de taxe.

„În momentul de faţă răspunsul este acelaşi: vedem cum stăm cu cifrele fiscal-bugetare până la finalul anului. Evident că nu este dorinţa nimănui de a introduce taxe noi şi vom face tot ce putem pentru ca cei mai vulnerabili, în orice caz, să fie protejaţi”, a spus Luca Niculescu.

Reacția PNL: „Salarii minime înghețate și posibilitatea unor noi biruri”

Reprezentantul PNL Alexandru Muraru a reacționat pe Facebook după aceste declarații și a acuzat PSD că șterge toate justificările care au dus la demiterea guvernului condus de Ilie Bolojan.

„Guvernul lui Grindeanu tocmai a anunțat că nu exclude noi taxe și impozite de anul viitor. Cu fiecare zi ce trece, acest guvern al «providenței» șterge cu buretele toate justificările lor care au dus la dărâmarea guvernului Bolojan. Sărăcie au strigat pesediștii! Austeritate, a strigat Grindeanu! Apoi au promis abundență românilor; va curge lapte și miere. Vorbe goale, evident. Ministrul Muncii a spus clar ieri că de la 1 ianuarie 2027 nu va crește valoarea salariului minim. Sunt peste 800.000 de români direct afectați de această decizie.

Astăzi, guvernul de factură pesedistă spune că, în numele sustenabilității, românii vor fi împovărați cu noi taxe și impozite. Așadar, salarii minime înghețate și posibilitatea unor noi biruri pentru populație și mediul privat. Aceasta este perspectiva pe care o oferă astăzi PSD. Cu alte cuvinte, mai multă sărăcie în buzunarele românilor”, a scris Alexandru Muraru pe Facebook.