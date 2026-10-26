Marian Godină i-a făcut o nouă plângere penală lui Dan Tănasă pentru purtare abuzivă. Care este motivul

Marian Godină a anunțat că respinge orice tentativă de intimidare, după ce a devenit ținta mai multor sesizări în ultima perioadă. Polițistul a menționat inclusiv o reclamație nefondată referitoare la modul în care își plimbă copilul cu bicicleta. Drept reacție la aceste acțiuni, Godină a decis să inițieze un nou demers juridic împotriva deputatului Dan Tanasă.

Godină a depus o sesizare oficială la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ). Acuzația principală vizează infracțiunea de purtare abuzivă, faptă prevăzută de articolul 296 din Codul Penal. Plângerea are la bază o serie de comentarii injurioase publicate de parlamentar pe pagina sa oficială de Facebook, la adresa unor cetățeni nemulțumiți.

Godină a extras și a salvat mai multe replici ale deputatului. Printre jignirile adresate internauților se regăsesc expresii precum „mâncător de muci”, „aplauzi ca foca”, aluzii la consumul de „diluant” sau remarci despre cum cetățenii respectivi ar fi început să „behăie”. Într-unul dintre aceste mesaje publice, Dan Tanasă confirmă explicit calitatea sa oficială, scriind unui utilizator: „Da, sunt parlamentar, despre asta e vorba, vai de capul tău”.

Argumentul imunității, întors împotriva deputatului

Baza legală a plângerii se sprijină pe un argument juridic utilizat anterior chiar de către deputat. Articolul 296 din Codul Penal pedepsește întrebuințarea de expresii jignitoare de către o persoană aflată în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

În trecut, Dan Tanasă a fost trimis în judecată pentru incitare la ură și discriminare, după ce a publicat un mesaj prin care a îndemnat românii să refuze livrările făcute de muncitori străini. La acel moment, parlamentarul a invocat imunitatea. El a susținut că postările sale de pe Facebook reprezintă o opinie politică asumată strict în timpul mandatului. Mai mult, el a explicat public că un parlamentar își exercită funcția 24 de ore din 24.

Marian Godină a preluat această explicație pentru a demonstra că și jignirile adresate cetățenilor au loc, conform propriei logici a deputatului, în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu.

„Dacă susțineți că activitatea de pe Facebook reprezintă exercitarea mandatului parlamentar și că sunteți parlamentar 24 de ore din 24, atunci apare o întrebare legitimă. Când îi faceți pe cetățeni mâncători de muci, vă aflați tot în exercitarea mandatului parlamentar? Calitatea de parlamentar nu poate fi invocată selectiv, după cum îi convine celui care o deține”, a argumentat Godină. El a cerut procurorilor să stabilească dacă sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii de purtare abuzivă.

Semne de întrebare despre declarația de avere

În finalul mesajului său, Marian Godină a ridicat o problemă legată de finanțele deputatului. El a analizat declarația de avere depusă de Dan Tanasă în anul 2024. Documentul indică împrumuturi masive acordate de trei persoane fizice.

Sumele menționate în actul public sunt de 840.000 de lei, 77.500 de lei și 24.500 de lei. Totalul ajunge la 942.000 de lei, echivalentul a peste 180.000 de euro, toate cu termen de scadență în anul 2025.

Polițistul i-a cerut public deputatului să explice cum a reușit să restituie aceste sume uriașe într-un singur an, în condițiile în care venitul său anual declarat din indemnizația parlamentară se situează la aproximativ 139.000 de lei. Godină a subliniat discrepanța dintre veniturile oficiale ale demnitarului și valoarea datoriilor scadente pe termen scurt.