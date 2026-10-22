UPDATE: Marian Godină, fost polițist, a scris pe Facebook că el este cel care a depus plângerea penală împotriva lui Dan Tanasă.

„Din acel moment, am fost hărțuit în mod constant de prietenii acestui ins, așa că voi face noi demersuri în acest sens, mai ales că am lucrat la asta în ultima vreme”, a completat acesta.

UPDATE: AUR a oferit o primă reacție. Reprezentanții partidului au precizat că Dan Tanasă nu a incitat la violență și că AUR va apăra dreptul deputatului la un proces echitabil.

„Alianța pentru Unirea Românilor a luat la cunoștință cu surprindere de trimiterea în judecată a deputatului Dan Tanasă pentru un mesaj public în care acesta critica importul masiv de forță de muncă necalificată din Asia și Africa și îi îndemna pe români să nu încurajeze această politică. Am ajuns să trăim într-o Românie în care o poziție politică despre migrație, piața muncii și viitorul societății românești este transformată într-un dosar penal pentru „incitare la ură și discriminare”.

Dan Tanasă nu a chemat la violență împotriva nimănui. Nu a cerut agresarea vreunui muncitor străin și nu a îndemnat la atacuri asupra unor persoane. A criticat o politică publică și a transmis, în termenii săi, că România nu trebuie să continue importul de muncitori necalificați din afara Europei în timp ce milioane de români au plecat din țară, salariile rămân mici, iar statul nu este capabil să își aducă propriii cetățeni înapoi acasă.

AUR va apăra dreptul lui Dan Tanasă la un proces echitabil și dreptul oricărui parlamentar de a exprima opinii politice, inclusiv atunci când acestea sunt incomode, dure sau contrare consensului promovat de actuala putere. Libertatea de exprimare nu există doar pentru opiniile aprobate de presă, de Guvern sau de procurori.

Dacă simpla opoziție față de o politică de imigrație poate deveni infracțiune, atunci problema nu mai este Dan Tănasă. Problema este cât de mult spațiu democratic mai rămâne într-un stat în care procurorul începe să decidă ce opinii politice au voie să exprime reprezentanții aleși ai cetățenilor”, se arată într-un comunicat al AUR.

Știrea inițială

„La data de 19 august 2025, inculpatul a incitat publicul la ură și discriminare împotriva lucrătorilor din România, proveniți din Asia și Africa, pe motiv că aceștia fac parte dintr-o anumită categorie de persoane definită pe criterii de rasă, naționalitate, etnie și religie, prin publicarea pe o platformă de socializare, accesibilă publicului, a mesajului: «Refuzați comanda dacă aceasta nu este livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă! O dictatură nu se instalează niciodată singură, ci în aplauzele celor cu mintea slabă. Vestul se scufundă sub valul islamist, iar europenii plâng în pumni pentru că nu au fost atenți la importul masiv de imigranți. Eu nu vreau așa ceva în România!»”, transmite Parchetul General.

Procurorii mai susțin că imunitatea parlamentară nu se aplică pentru fapte care nu au legătură cu voturile sau opiniile politice.

„În rechizitoriu se evidențiază că actele de discriminare pot perturba grav relațiile dintre cetățeni, întrucât afectează relațiile sociale, care trebuie să se întemeieze pe respect reciproc.

Totodată, în ceea ce privește imunitatea parlamentară, se reține că aceasta este limitată la opinii politice, respectiv pentru voturile sau pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului, însă deputații și senatorii pot fi urmăriți și trimiși în judecată penală pentru fapte care nu au legătură cu voturile sau cu opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului”, se mai arată în comunicatul Parchetului.

Rechizitoriul a fost transmis Înaltei Curți de Casație și Justiție.