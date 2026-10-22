Călin Georgescu, audiat într-un nou dosar. Anchetatorii îl vizează după un gest făcut la ieșirea din Poliția Buftea

Călin Georgescu este audiat joi, 22 octombrie, într-un nou dosar penal, deschis după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale ar fi făcut salutul legionar la ieșirea din sediul Poliției Buftea. Potrivit surselor Antena 3 CNN, ancheta vizează utilizarea în public a simbolurilor legionare, iar audierea are loc în prezența avocaților săi.

Dosarul ar fi fost deschis după ce Georgescu s-a prezentat la secția de poliție pentru semnarea controlului judiciar. La plecare, acesta ar fi făcut un gest interpretat drept salut legionar în fața susținătorilor care îl așteptau. Potrivit aceleiași surse, acesta ar fi al cincilea dosar penal deschis pe numele fostului candidat la Președinție. Noul caz readuce în atenție acuzațiile privind promovarea ideologiei legionare, pentru care Georgescu este deja judecat într-o altă cauză.

Călin Georgescu este deja judecat într-un dosar de propagandă legionară

Pe 2 iulie 2026, Călin Georgescu a fost trimis în judecată de Parchetul General într-un dosar în care este acuzat de promovarea în public a cultului unor persoane condamnate pentru infracțiuni de genocid, crime împotriva umanității și crime de război, precum și de promovarea unor idei și doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată.

Potrivit rechizitoriului prezentat de procurori, presupusele fapte ar fi fost comise în perioada 16 iunie 2020 – 16 mai 2025, prin declarații, interviuri și postări publicate în mediul online.

Anchetatorii susțin că anumite afirmații făcute de fostul candidat ar fi contribuit la prezentarea favorabilă a Mișcării Legionare și a unor personaje istorice asociate acesteia. Printre exemplele menționate de procurori se numără declarații despre Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu și Ion Moța.

În rechizitoriu este menționat și un discurs susținut de Georgescu în Piața Universității, la 2 octombrie 2021, pe care procurorii îl consideră relevant pentru acuzațiile formulate în dosar. Aceste susțineri reprezintă acuzațiile anchetatorilor și urmează să fie analizate în cadrul procedurilor judiciare.

Călin Georgescu, vizat de al patrulea dosar penal

Călin Georgescu a fost audiat miercuri, 21 octombrie, la DIICOT, într-un nou dosar penal în care este suspectat că ar fi cerut identificarea și distrugerea sau compromiterea dispozitivelor folosite de anchetatori pentru supravegherea tehnică. Potrivit procurorilor, fostul candidat la alegerile prezidențiale ar fi apelat la un bărbat care să verifice vila sa din Mogoșoaia, unde fuseseră instalate echipamente de înregistrare audio-video utilizate în anchetă. În același dosar este audiat și bărbatul care ar fi fost solicitat să verifice locuința.

Potrivit comunicatului DIICOT, ancheta vizează infracțiuni de operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, precum și tentativa de alterare a integrității datelor informatice și de perturbare a funcționării sistemelor informatice.