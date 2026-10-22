Călin Georgescu, audiat într-un nou dosar. Anchetatorii îl vizează după un gest făcut la ieșirea din Poliția Buftea

Călin Georgescu este audiat joi, 22 octombrie, într-un nou dosar penal, deschis după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale ar fi făcut salutul legionar la ieșirea din sediul Poliției Buftea. Potrivit surselor Antena 3 CNN, ancheta vizează utilizarea în public a simbolurilor legionare, iar audierea are loc în prezența avocaților săi.
Dosarul ar fi fost deschis după ce Georgescu s-a prezentat la secția de poliție pentru semnarea controlului judiciar. La plecare, acesta ar fi făcut un gest interpretat drept salut legionar în fața susținătorilor care îl așteptau. Potrivit aceleiași surse, acesta ar fi al cincilea dosar penal deschis pe numele fostului candidat la Președinție. Noul caz readuce în atenție acuzațiile privind promovarea ideologiei legionare, pentru care Georgescu este deja judecat într-o altă cauză.
Călin Georgescu este deja judecat într-un dosar de propagandă legionară
Pe 2 iulie 2026, Călin Georgescu a fost trimis în judecată de Parchetul General într-un dosar în care este acuzat de promovarea în public a cultului unor persoane condamnate pentru infracțiuni de genocid, crime împotriva umanității și crime de război, precum și de promovarea unor idei și doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată.
Potrivit rechizitoriului prezentat de procurori, presupusele fapte ar fi fost comise în perioada 16 iunie 2020 – 16 mai 2025, prin declarații, interviuri și postări publicate în mediul online.
Anchetatorii susțin că anumite afirmații făcute de fostul candidat ar fi contribuit la prezentarea favorabilă a Mișcării Legionare și a unor personaje istorice asociate acesteia. Printre exemplele menționate de procurori se numără declarații despre Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu și Ion Moța.
În rechizitoriu este menționat și un discurs susținut de Georgescu în Piața Universității, la 2 octombrie 2021, pe care procurorii îl consideră relevant pentru acuzațiile formulate în dosar. Aceste susțineri reprezintă acuzațiile anchetatorilor și urmează să fie analizate în cadrul procedurilor judiciare.
Călin Georgescu, vizat de al patrulea dosar penal
Călin Georgescu a fost audiat miercuri, 21 octombrie, la DIICOT, într-un nou dosar penal în care este suspectat că ar fi cerut identificarea și distrugerea sau compromiterea dispozitivelor folosite de anchetatori pentru supravegherea tehnică. Potrivit procurorilor, fostul candidat la alegerile prezidențiale ar fi apelat la un bărbat care să verifice vila sa din Mogoșoaia, unde fuseseră instalate echipamente de înregistrare audio-video utilizate în anchetă. În același dosar este audiat și bărbatul care ar fi fost solicitat să verifice locuința.
Potrivit comunicatului DIICOT, ancheta vizează infracțiuni de operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, precum și tentativa de alterare a integrității datelor informatice și de perturbare a funcționării sistemelor informatice.
15 comentarii
Același salut a fost făcut și de către Nicușor Dan,Crin Antonescu, Emanuel Macron,…!
Alo DIICOT,ce facem????
M ati convins ! Daca va este atat de frica de omul asta ca ai inventati fapte , auzi cercetat ptr un salut , ala este salutul Roman antic , adica are vre- o 2500 ani salutul asta , legionarii romani salutau asa ! Cum spuneam daca va este frica asa tare de el , este omul.meu , tura viitoare il votez cu doua maini !
Nu, nu este salutul roman, nu exista absolut nicio dovadă în acest sens. A fost lansat de bufonul de Mussolini în anii 20 și preluat de Adolf. Există un tablou din 1784 al lui David, în care cei trei frați Horațiu întind mâinile după săbii într-un mod exaltat și care se chemă ”Jurământul Horațiilor”, care tablou este bazat exclusiv pe imaginație.
Care e „salutul legionar” ca suntem habarnisti intr-ale legionarismului asta
Nicușor Dan și procurorii DIICOT au reușit să-l transforme pe Calin Georgescu în *EROU-MARTIR* al neamului românesc naționalist-suveran, cu o cotă de vot prezidențial de 78% in sondaje !
Așa ceva nu se poate fără ordin si susținere de la Bruxelles. Colonia executată !
Poate-l audiaza……pt ca s-ar fi cerut la WC.Nu mai stiu ce sa inventeze. Asa ceva……. Nu contesta nimeni un dosar serios , credibil….cel cu banii, sa se „tina” de acela, nu de prostii. Pot sa dovedească. ..sa ia urma banilor, ar fi f simplu. Totul e digitalizare.
Daca mai exista un dubiu in privința credibilitatii justiției sant convins ca multora le-a dispărut…
Și dacă – Doamne ferește – trage un vânt va fi acuzat de antisemitism? Procurorii sunt și ei oameni, dar sunt folosiți de mafie pentru a ațâța poporul prin instaurarea dictaturii. Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac!
Va fi acuzat ca intentioneaza sa distruga patura de ozon, cu reperusiuni grave asupra existentei vietii pe pamant.
S-au inrait dulaii dupa ce au fost demascati ca botii si rusii prezentati de Nicusor Dan inaltilor oficiali UE era doamna Cristela
Emil, korect! turu 2 Anapoi
Ar trebui condamnat, mai intai, presedintele tarii. De ce? Pai, se incalta LA FEL CA LEGIONARII. Ar fi o masura absolut potrivita Romaniei actuale, care PUTE de politruci de doi bani, care se manifesta ca niste limbrici.
in curand, daca esti anti-regim, si daca te scobesti in nas o sa fie calificat ca „simbol legionar”
Nici sa te cauti pe-acasa de bugs nu mai ai voie.