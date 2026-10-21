Călin Georgescu, vizat de al patrulea dosar penal. Cum ar fi încercat să saboteze perchezițiile de la Mogoșoaia

Călin Georgescu este audiat miercuri, 21 octombrie, la DIICOT, într-un nou dosar penal în care este suspectat că ar fi cerut identificarea și distrugerea sau compromiterea dispozitivelor folosite de anchetatori pentru supravegherea tehnică. Potrivit procurorilor, fostul candidat la alegerile prezidențiale ar fi apelat la un bărbat care să verifice vila sa din Mogoșoaia, unde fuseseră instalate echipamente de înregistrare audio-video utilizate în anchetă. În același dosar este audiat și bărbatul care ar fi fost solicitat să verifice locuința.

Potrivit comunicatului DIICOT, ancheta vizează infracțiuni de operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, precum și tentativa de alterare a integrității datelor informatice și de perturbare a funcționării sistemelor informatice.

Ce spun procurorii DIICOT

Procurorii susțin că, pe 26 septembrie 2026, un bărbat de 35 de ani ar fi verificat locuința unui bărbat de 64 de ani din Mogoșoaia, la solicitarea acestuia. Scopul ar fi fost identificarea echipamentelor audio-video folosite de organele judiciare, dar și afectarea datelor informatice sau a sistemelor utilizate pentru supravegherea tehnică.

În cadrul acestei investigații, procurorii DIICOT și polițiștii Direcției de Investigații Criminale au pus în aplicare, miercuri, două mandate de percheziție domiciliară în București.

Tentativa nu ar fi avut rezultatul urmărit

Potrivit anchetatorilor, verificarea locuinței a avut loc la cinci zile după ce, pe 21 septembrie, procurorii DIICOT au efectuat o percheziție la vila lui Călin Georgescu. În dosarul respectiv fuseseră dispuse și măsuri de supraveghere tehnică, iar cei doi ar fi cunoscut existența acestora.

DIICOT a precizat că rezultatul urmărit nu s-a produs. „Alterarea datelor informatice și perturbarea ori deteriorarea mijloacelor tehnice utilizate de organele judiciare” nu au avut loc, din motive independente de voința persoanelor cercetate.

„Rezultatul urmărit, respectiv alterarea datelor informatice și perturbarea ori deteriorarea mijloacelor tehnice utilizate de organele judiciare, nu s-a produs, din motive independente de voința suspecților. Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală”, au precizat procurorii.

Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie. El a atacat masura preventivă, iar Tribunalul București a decis să fie pus în arest la domiciliu. Procurorii au atacat decizia, iar Curtea de Apel București urmează să judece vineri contestația de înlocuiere a arestului preventiv cu arestul la domiciliu.