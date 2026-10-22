CFR activează semnalizarea europeană pentru noile locomotive. Asociația Pro Infrastructură explică de ce a fost pornit sistemul ETCS

Trenul InterRegio 1655 pe ruta București-Suceava a parcurs segmentul feroviar Buftea-Brazi sub coordonarea sistemului ETCS nivel 2. Asociația Pro Infrastructură (API) subliniază importanța acestui pas pentru calea ferată din România. Sectorul respectiv este primul din țară dotat cu tehnologia ERTMS, cu instalații finalizate în anul 2016 și autorizate abia în anul 2022.

„La starea generală foarte proastă a rețelei noastre de căi ferate, avantajele ETCS pot părea un lux, de unde și numeroasele critici primite de la ceferiști. Totuși, ETCS întărește semnificativ siguranța feroviară și condițiile de muncă ale mecanicilor”, notează reprezentanții Asociației Pro Infrastructură.

Soluție tehnică impusă de noile locomotive

Decizia Companiei Naționale de Căi Ferate (CFR) de a activa tehnologia pe segmentul Buftea-Brazi a venit ca urmare a unor limitări tehnice. Locomotivele noi Alstom trec automat în modul ETCS în momentul în care senzorii detectează echipamentele din cale.

Asociația arată că activarea sistemului a reprezentat o obligație. „Așa s-a ajuns la situația penibilă ca locomotive ultramoderne să nu poată fi folosite pe multe din magistralele principale: locomotiva se oprea când detecta ETCS pe linie care era nefuncțional”, precizează specialiștii de la API.

Oficialii CFR nu au putut demonta instalațiile de pe Buftea-Brazi, deoarece proiectul a beneficiat de finanțare europeană și a trecut de faza recepției.

„Ca să permită unităților Alstom Traxx să ajungă la nord de Ploiești, adică în Transilvania și Moldova, oficialii CFR au fost forțați să operaționalizeze ETCS nivel 2, inclusiv să-l actualizeze cu restricțiile de viteză care apar/dispar”, adaugă organizația.

Situația pe celelalte magistrale feroviare

Pentru ruta spre Constanța, CFR a demontat complet echipamentele ETCS nivel 1 de pe traseu, pentru a aștepta contractele de instalare a variantei de nivel 2. Traficul se desfășoară astfel pe vechiul sistem clasic de semnalizare.

Alte tronsoane dotate cu infrastructură digitală, precum secțiunile cuprinse între Sighișoara și Curtici, rămân interzise locomotivelor Traxx. Asociația menționează că niciun sector din această zonă nu a trecut de faza recepției oficiale, din cauza disputelor contractuale dintre constructori și compania de stat.

În anii următori, sistemul ETCS va deveni funcțional pe toate rutele aflate în faza de modernizare. Pe această listă se află tronsoanele Brașov-Sighișoara, București-Giurgiu, Arad-Caransebeș-Craiova și Cluj-Oradea. Pentru magistrala Predeal-Constanța, achiziția sistemului se află în procedură de licitație.

Ce este sistemul ETCS și cum funcționează

Sistemul European de Control al Trenurilor (ETCS) schimbă modul de operare pe calea ferată. Tehnologia transferă semnalizarea direct în cabina mecanicului. Astfel, conducătorul locomotivei nu mai depinde de indicațiile vizuale clasice montate pe stâlpii laterali.

„Sistemul ETCS verifică în fiecare moment poziția și viteza trenului, spre deosebire de cele existente BLA/INDUSI/PZB care verifică doar la semnale și numai anumite trepte de viteză. Poate opri trenul în orice moment, de exemplu la talonarea unei bariere”, explică asociația.

Această inovație permite trenurilor Intercity să atingă o viteză de 160 de kilometri pe oră pe magistralele modernizate. Până în prezent, garniturile au circulat cu o limită maximă de 150 de kilometri pe oră, cum se întâmplă pe ruta Sighișoara-Simeria.