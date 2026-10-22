Sobele pe lemne ar putea fi înlocuite treptat din gospodării. Ce instalații trebuie schimbate până în 2040

Ce instalații vizează termenul-limită

Obligația de înlocuire nu privește orice sobă din casele românilor, ci doar instalațiile care au peste 10 ani vechime și/sau un randament energetic mai mic de 65%, potrivit antena3.ro.

Acestea vor trebui schimbate cel târziu până la 31 decembrie 2040. Celelalte echipamente de încălzire din gospodării nu intră sub incidența acestui termen.

Sprijin din partea autorităților locale

Românii nu ar fi obligați să renunțe imediat la sobe, dar legea stabilește reguli pentru autoritățile locale, care ar urma să-i sprijine pe locuitori în schimbarea vechilor instalații.

Contribuția la înlocuirea sobelor cu peste 10 ani vechime și/sau cu randament sub 65% ar reveni edililor care au fonduri suficiente, arată sursa citată.

Ce urmărește propunerea legislativă

Scopul proiectului este crearea cadrului legal pentru decarbonizarea încălzirii și răcirii. Se are în vedere folosirea mai largă a surselor regenerabile de energie, creșterea eficienței energetice, reducerea consumului de biomasă forestieră și de combustibili fosili solizi și consolidarea guvernanței sectorului.

Legislația națională ar fi astfel aliniată la cerințele dreptului european și la angajamentele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Țintele pentru energia regenerabilă

Atingerea obiectivelor stabilite depinde de diversificarea surselor regenerabile folosite la încălzire și răcire, se precizează în analiză. Țintele cresc de la an la an: 35,9% în 2027, 37,1% în 2028, 38,6% în 2029 și 41,4% în 2030.

Pompele de căldură, principala alternativă

Locul sobelor pe lemne va fi luat de pompele de căldură, o tehnologie încadrată în categoria celor regenerabile. Comisia Europeană le consideră esențiale atât pentru trecerea la energie curată, cât și pentru atingerea, până în 2050, a obiectivelor europene privind neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon.

Nevoia de instalatori

Producția și montarea pompelor de căldură la scară mai mare cer încă 750.000 de instalatori. În plus, cel puțin jumătate dintre instalatorii care lucrează deja în domeniu ar avea nevoie de recalificare pentru a putea monta astfel de echipamente.