Sobele pe lemne ar putea fi înlocuite treptat din gospodării. Ce instalații trebuie schimbate până în 2040

Ce instalații vizează termenul-limită
Obligația de înlocuire nu privește orice sobă din casele românilor, ci doar instalațiile care au peste 10 ani vechime și/sau un randament energetic mai mic de 65%, potrivit antena3.ro.
Acestea vor trebui schimbate cel târziu până la 31 decembrie 2040. Celelalte echipamente de încălzire din gospodării nu intră sub incidența acestui termen.
Sprijin din partea autorităților locale
Românii nu ar fi obligați să renunțe imediat la sobe, dar legea stabilește reguli pentru autoritățile locale, care ar urma să-i sprijine pe locuitori în schimbarea vechilor instalații.
Contribuția la înlocuirea sobelor cu peste 10 ani vechime și/sau cu randament sub 65% ar reveni edililor care au fonduri suficiente, arată sursa citată.
Ce urmărește propunerea legislativă
Scopul proiectului este crearea cadrului legal pentru decarbonizarea încălzirii și răcirii. Se are în vedere folosirea mai largă a surselor regenerabile de energie, creșterea eficienței energetice, reducerea consumului de biomasă forestieră și de combustibili fosili solizi și consolidarea guvernanței sectorului.
Legislația națională ar fi astfel aliniată la cerințele dreptului european și la angajamentele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
Țintele pentru energia regenerabilă
Atingerea obiectivelor stabilite depinde de diversificarea surselor regenerabile folosite la încălzire și răcire, se precizează în analiză. Țintele cresc de la an la an: 35,9% în 2027, 37,1% în 2028, 38,6% în 2029 și 41,4% în 2030.
Pompele de căldură, principala alternativă
Locul sobelor pe lemne va fi luat de pompele de căldură, o tehnologie încadrată în categoria celor regenerabile. Comisia Europeană le consideră esențiale atât pentru trecerea la energie curată, cât și pentru atingerea, până în 2050, a obiectivelor europene privind neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon.
Nevoia de instalatori
Producția și montarea pompelor de căldură la scară mai mare cer încă 750.000 de instalatori. În plus, cel puțin jumătate dintre instalatorii care lucrează deja în domeniu ar avea nevoie de recalificare pentru a putea monta astfel de echipamente.
4 comentarii
Ha,ha,ha….asta sa nu plângi. Sobele țăranilor de cărămidă sau teracota au vechimea casei….poate si 70 ani. Daca le da si bani….ar fi bucuroși sa le schimbe, poate ca in fiecare iarna vom auzi de mai puține incendii. Legile UE sunt paralele cu viata reala pe care ei ne-o oferă. Sunt pe arătură. O alta aberație…din lipsa de proiecte importante este legea care privește montarea lifturile la bl cu 4 etaje. Poftim?! Blocurile de 10 etaje au lifturile ieșite din uz, ar fi trebuit casate de ani de zile, iar statul vrea sa pună lifturile acolo unde la peste 90% din ac blocuri nu ai nici spațiul fizic unde sa-l montezi, nu mai vorbim de bani. Cat ar costa doar modificările si celelalte materiale inafara de lift?! Sunt pe arătură.
n 2040 o sa am 80 de ani
Sa fii sanatos prietene, nu esti singur!
am o curiozitate… si daca …. proprietarului nu vrea sa le schimbe, ce o sa faceti? o sa-l amendati? o sa ii intrati in casa sa-i daramati soba? daca aia la USSE decid ca ai voie sa te incalzesti doar la lumanare, si aia o sa votati/acceptati?