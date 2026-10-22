De la marile descoperiri medicale, la viitorul Americii. Două interviuri Live Vitalie, de la ora 18:00, la Prima News

Live Vitalie ne propune astăzi două interviuri care ne scot din zona obişnuită de confort.

De la ora 18:00, cercetătorul Mircea Iliescu ne ajută să înţelegem mai bine rolul noilor descoperiri din genetică, care anul acesta le-a adus Nobelul pentru Medicină cercetătorilor Karl Deisseroth, Peter Hegemann şi Georg Nagel.

Care sunt contribuţiile cercetătorilor laureaţi şi cum ar putea influenţa acestea viitorul medicinei şi al sănătăţii? O discuţie despre ştiinţă, inovaţie şi perspectivele pe care noile descoperiri le deschid.

De la ora 19:00, profesorul Vladimir Tismăneanu analizează scena politică americană înaintea alegerilor intermediare din 3 noiembrie. Cum este perceput Donald Trump în această perioadă? Care sunt principalele tensiuni şi provocări cu care se confruntă Statele Unite? Şi ce ne spune actualul context politic despre direcţia în care se îndreaptă America şi lumea, în general?

Două conversaţii despre subiecte diferite, dar la fel de importante pentru înţelegerea prezentului şi a schimbărilor care ne pot influenţa viitorul.

La Prima News ai ce vedea! Live Vitalie, in fiecare joi, de la 18:00 şi de la 19:00.