Update: Copilul şi-a lovit un coleg cu maceta, la un liceu din Piteşti a fost reţinut

Poliţia judeţeană Argeş anunţă că l-a reţinut pe adolescentul de 15 ani care şi-a lovit cu o macetă un coleg.

„În urma cercetărilor efectuate, a fost întocmit un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, lovirea sau alte violenţe, distrugere şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. După administrarea probatoriului şi parcurgerii etapelor procesuale, minorul de 15 ani a fost reţinut, pe bază de ordonanţă, pentru 24 de ore. În cauză, cercetările sunt continuate, sub supravegherea procurorului de caz, pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care faptele au fost săvârşite”, informează oficialii Poliţiei judeţene argeş.

Ce au stabilit primele verificări

Polițiștii de la Secția 1 Poliție Pitești au făcut primele verificări. Din acestea reiese că autorul ar fi un minor de 15 ani, elev al aceluiași liceu, care ar fi intrat în clădire cu un obiect tăietor-înțepător.

Potrivit IPJ Argeș, pe fondul unei stări conflictuale, tânărul i-ar fi provocat unui coleg de clasă o rană la antebraț și l-ar fi agresat fizic pe un altul. Pentru a primi îngrijiri, acesta a fost dus la spital, conform aceleiași surse.

Potrivit informațiilor obținute de ePitești.ro, la fața locului a intervenit un echipaj medical SMURD, adolescentul urmând să fie transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Incidentul s-ar fi petrecut în incinta unității de învățământ, în zona băii, mai arată sursa citată.

Profesorul de serviciu se afla pe hol, în apropierea toaletei, și a intervenit pentru oprirea agresiunii, potrivit șefului ISJ Argeș.

Ce spune inspectorul școlar general al județului Argeș

„Slavă Domnului că profesorul de serviciu era prezent pe holul unității, chiar în zona din apropiere a grupului sanitar. A putut să intre acolo, în toaleta băieților, să intervină, să-l imobilizeze pe agresor, să anunțe ceilalți colegi”, a declarat Dumitru Tudosoiu, inspectorul școlar general al județului Argeș, potrivit edupedu.ro.

„Este un caz izolat. Este primul caz de acest gen pe care l-am înregistrat la nivelul județului Argeș”, a mai declarat Tudosoiu.

Întrebat despre măsurile de siguranță și personalul de specialitate de la Colegiul Tehnic „Armand Călinescu”, Dumitru Tudosoiu a afirmat că unitatea de învățământ are firmă de pază și posturi ocupate în domeniul consilierii școlare, arată sursa citată.

„Avem firmă de pază, firmă de pază care se ocupă de paza în școală. Deci nu se poate pune problema că ne lipsesc paznicii sau avem vreo defecțiune pe partea de resurse umane”, a explicat inspectorul general.

În privința numărului de psihologi, acesta a precizat că la colegiu există un singur psiholog școlar, deși unitatea are aproximativ 1.000-1.100 de elevi, dar și că în ultimul an a crescut volumul de muncă în domeniul consilierii școlare în județul Argeș.

„Copiii vin cu probleme, sunt deschiși să le spună psihologilor din școală sau consilierilor școlari și chiar mediatorilor școlari […] problemele pe care le întâmpină la școală și chiar problemele de acasă”, a arătat Dumitru Tudosoiu.

Cercetările continuă

Minorul suspectat de agresiune este reținut de polițiști, iar ancheta urmează să lămurească toate detaliile incidentului, arată IPJ Argeș.

Acesta se află în custodia polițiștilor, iar după cercetări vor fi stabilite măsurile legale care se impun, mai precizează polițiștii.

Alte incidente violente în școli, în ultimele zile

Cazul de la Pitești nu este singurul. Tot în județul Argeș, la o școală din Merișani, o femeie a intrat pe 15 octombrie în școală și, în pauza dintre ore, l-a lovit pe hol pe un elev despre care nepotul ei i-ar fi spus că îl persecută. În învălmășeală a mai fost lovit un copil. Femeia a fost reținută ulterior pentru 24 de ore și apoi plasată sub control judiciar.

De asemenea, pe 19 octombrie, la o școală gimnazială din Târgoviște, un elev de 14 ani a fost lovit și amenințat cu moartea, pe fondul unor neînțelegeri, de un coleg de clasă.

După ce mama victimei a sesizat poliția prin 112, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu. Pe numele lui a fost deschis și un dosar penal pentru lovire sau alte violențe și amenințare.

Ambele cazuri vin la scurt timp după atacul de la Bistrița, unde un elev de 13 ani, din clasa a VII-a, și-a atacat cu un cuțit profesoara de matematică și un coleg de 12 ani.

După incident, au fost emise ordine provizorii de protecție pentru șase elevi și pentru profesoară, iar minorului i-a fost montată o brățară de monitorizare.