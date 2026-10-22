Noi cazuri de violență în școlile din România. Poliția anchetează o femeie de 58 de ani care a lovit doi elevi

Două noi cazuri de violență în școli, la Merișani și Târgoviște, s-au încheiat cu control judiciar pentru o femeie care a bătut doi elevi și cu un ordin de protecție pentru un copil de 14 ani.

Liliana Vornicu
Noi cazuri de violență în școlile din România. Poliția anchetează o femeie de 58 de ani care a lovit doi elevi

Două noi cazuri de violență în școli, la Merișani și Târgoviște, s-au încheiat cu control judiciar pentru o femeie care a bătut doi elevi și cu un ordin de protecție pentru un copil de 14 ani.

O femeie de 58 de ani a fost plasată sub control judiciar după ce a lovit doi elevi într-o școală din Argeș, iar la Târgoviște a fost emis un ordin de protecție provizoriu pentru un elev de 14 ani.

Două noi cazuri de violență, petrecute în școli din Merișani, județul Argeș, și din Târgoviște, arată că astfel de incidente par să devină tot mai frecvente.

În primul caz, doi copii au fost agresați de mătușa unui coleg. În al doilea, un elev de 14 ani ar fi fost lovit și amenințat de un coleg de clasă de 15 ani.

Agresiune pe holul școlii

Totul ar fi pornit, potrivit anchetatorilor, de la nepotul unei femei de 58 de ani, care i-ar fi povestit acesteia că un coleg îl persecută la școală.

Decisă să-l tragă la răspundere pe băiat, femeia s-a dus la unitatea de învățământ, l-a găsit pe hol și l-a lovit. Incidentul a avut loc pe 15 octombrie, pe la ora 10:00, în pauza dintre ore, precizează IPJ Argeș. Altercația a mai făcut o victimă, un alt copil lovit în învălmășeală. Cei doi copii agresați au 10 și 11 ani.

Plasată sub control judiciar

Pe 19 octombrie, polițiștii Secției de Poliție Rurală Bascov au reținut-o pe femeie pentru 24 de ore, în baza unei ordonanțe. Ulterior, față de ea s-a dispus măsura controlului judiciar, arată IPJ Argeș.

Dosarul penal vizează infracțiunea de loviri sau alte violențe, în două acte materiale. Cercetările se desfășoară sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești. În paralel, poliția analizează înregistrările camerelor de supraveghere, iar cazul este verificat și de Inspectoratul Școlar Argeș.

Lovit și amenințat de un coleg mai mare

Și într-o școală gimnazială din Târgoviște s-a deschis o anchetă, în urma căreia a fost emis un ordin de protecție provizoriu. Potrivit IPJ Dâmbovița, pe 19 octombrie, un elev de 14 ani ar fi fost agresat fizic și amenințat cu moartea de un coleg de clasă de 15 ani, pe fondul unor neînțelegeri.

Mama băiatului, o femeie din comuna Aninoasa, a anunțat poliția prin 112 a doua zi, pe 20 octombrie, în jurul orei 12:30, la finalul cursurilor. Ce anume a declanșat conflictul nu se știe deocamdată, însă capul unuia dintre elevi ar fi fost izbit de bancă.

Ce presupune ordinul de protecție

Polițiștii din Târgoviște au completat Formularul de Evaluare a Riscului. Din acesta a reieșit că victima riscă, în mod iminent, să-și vadă pusă în pericol viața, integritatea fizică sau libertatea. Ordinul de protecție provizoriu a fost emis în baza Legii nr. 26/2024.

Agresorul este obligat să stea la cel puțin doi metri de victimă și nu are voie să ia legătura cu ea în niciun fel, nici la telefon, nici prin corespondență. Polițiștii au deschis și un dosar penal pentru lovire sau alte violențe și amenințare.

Cazurile vin la scurt timp după incidentul de la Bistrița, unde un elev de clasa a VII-a și-a atacat cu un cuțit, luni dimineață, profesoara de matematică și un coleg mai mic, de doar 12 ani.

După atac, au fost emise ordine provizorii de protecție pentru șase elevi și pentru profesoară, iar minorului de 13 ani i-a fost montată o brățară de monitorizare.

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