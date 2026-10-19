Ministrul interimar al Educației și Cercetării, Mihai Dimian, a reacționat după evenimentele petrecute în cursul dimineții la o școală din Bistrița, unde un elev a rănit o profesoară și un coleg elev.

În cadrul unui comunicat oficial, conducerea ministerului a confirmat că victimele atacului se află în stare stabilă și a transmis un mesaj de susținere pentru întreaga comunitate școlară care este acum în stare de șoc.

Ministerul educației cere o mobilizare a instituțiilor abilitate pentru clarificarea circumstanțelor în care s-a produs agresiunea și pentru acordarea de consiliere psihologică elevilor și profesorilor afectați de teroarea din timpul orelor.

Solicitări legislative pentru protejarea cadrelor didactice

Tragedia evitată la limită în județul Bistrița-Năsăud readuce în prim-plan vulnerabilitatea sistemului de învățământ în fața fenomenului de bullying extrem și a radicalizării juvenile. În acest context, ministrul interimar a subliniat că disciplina și exigența nu pot fi menținute fără o autoritate reală a profesorului la catedră.

Pentru a preveni alte incidente similare, Ministerul Educației solicită parlamentarilor completarea de urgență a cadrului legal.

Noile direcții legislative propuse vizează introducerea unei protecții penale speciale pentru personalul din învățământ agresat sau amenințat în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, alături de asigurarea promptă a asistenței juridice și a sprijinului psihologic, fără a mai fi necesară așteptarea finalizării proceselor din instanță.

„O protecție penală specială explicită pentru personalul din învățământ amenințat sau agresat în exercitarea atribuțiilor ori în legătură cu acestea, precum și asistență juridică finanțată și sprijin psihologic acordate prompt, fără a aștepta finalizarea procesului.” se arată în comunicatul Ministerului.

De asemenea, reprezentanții Executivului cer introducerea unor mecanisme care să permită restricționarea rapidă și proporțională a accesului în școli pentru persoanele care prezintă riscuri majore. În același timp, se dorește continuarea dreptului la educație în condiții de maximă siguranță pentru ceilalți elevi.

Ancheta privind activitatea în mediul online și responsabilitatea platformelor

Un aspect esențial evidențiat în poziția ministerului vizează mediul digital și eventualele semnale ignorate dinainte de atac. Informațiile apărute în spațiul public despre posibile amenințări publicate de elev pe platforma TikTok intră direct în atenția anchetatorilor.

„Protejarea elevilor amenințați sau agresați trebuie întărită prin intervenții coordonate între școală, familie, poliție și serviciile de protecție a copilului. Informațiile apărute în presă potrivit cărora elevul și-ar fi anunțat atacul pe TikTok trebuie clarificate de anchetatori, inclusiv pentru a stabili dacă au existat semnale care ar fi permis o intervenție înaintea agresiunii. Amenințările online trebuie luate în serios și raportate imediat. Platformele de socializare au, la rândul lor, responsabilitatea de a reacționa prompt la raportările privind amenințările și conținutul care încurajează violența.”, se explică în comunicat.

Ministrul încheie mesajul cu un apel către familii: „Școala are responsabilități clare, dar prevenirea violenței cere implicarea familiei, a comunității și a instituțiilor competente. (…) Profesorul trebuie să apere regulile școlii, iar statul trebuie să apere elevii și profesorii!”