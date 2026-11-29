Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, consideră că „ar trebui să existe reguli mai clare pentru medicii care lucrează simultan în sistemul public și în cel privat” și a lansat duminică un sondaj printre urmăritorii săi, medici și pacienți deopotrivă.

El a dat exemplu cazul Germaniei, unde a constatat că „există câteva principii care merită analizate și în România”.

În anumite spitale germane, activitatea profesională suplimentară în mediul privat sau în cabinetul propriu privat trebuie declarată și poate necesita aprobarea scrisă a angajatorului, spune ministrul.

Pe scurt, Rogobete vrea să-i acorde statului ascendență asupra privatului, în sensul în care spitalul public să poată limita temporar activitatea privată a unui medic atunci când există „motive obiective”.

Alexandru Rogobete despre „motivele obiective” care impun supremația statului asupra privatului

Pornind de la acest exemplu, el spune că ar putea fi făcut și în România „un mecanism adaptat legislației românești, prin care spitalul public să poată limita temporar activitatea privată a unui medic atunci când există motive obiective” precum:

deficit major de personal;

imposibilitatea asigurării liniilor de gardă;

adresabilitate foarte mare;

liste de așteptare care afectează accesul pacienților la tratament.

„Vreau să fie foarte clar: nu discutăm despre interzicerea activității în privat și nici despre spitalele private care funcționează corect și respectă regulile”, spune Rogobete.

Iar ca să nu mai fie dubii, el a spus că discută „despre acele situații pe care le cunoaștem cu toții: medicul care pleacă la ora 10:00 din spitalul public pentru a-și continua activitatea în propriul cabinet, pacientul care este direcționat din sistemul public către cabinetul privat sau situațiile în care activitatea din privat ajunge să afecteze serviciul public”.

„Nu vreau să generalizez” dar…

Am încercat să aflăm de la ministru cum anume se va asigura că noile reguli nu vor perturba activitatea de la privat a medicului și că acesta nu va opta, în consecința acestei perturbări, doar pentru activitatea la privat, dar nu am primit niciun răspuns până la ora publicării acestei știri.

Tot așa cum nu am aflat de ce nu încearcă să sporească verificările și sancționarea celor care încalcă legea și regulile existente în prezent în loc să facă exces de reglementări pedepsindu-i și pe cei care le respectă.

„Nu vreau să generalizez. Sunt foarte mulți medici care își fac meseria cu responsabilitate în ambele sisteme”, a scris Rogobete.

El i-a întrebat în finalul postării, pe medici și pe pacienți deopotrivă, dacă consideră că o asemenea măsură ar fi corectă și aplicabilă în România. „Sunt interesat atât de opinia pacienților, cât și de cea a medicilor”, a încheiat Rogobete.

În ce condiții poate lucra un medic în România la stat și la privat

În România, medicul poate lucra simultan într-un spital public și într-o unitate medicală privată.

Există chiar o prevedere expresă în Legea sănătății care permite acest lucru.

Articolul 386, alineatul (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății prevede explicit că medicii care au certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România pot desfășura activități medicale în sistemul public și/sau în sistemul privat:

ca angajați;

ca persoane fizice independente, pe bază de contract;

prin cabinete medicale proprii, în condițiile legii.

Legea permite medicului să lucreze și la stat, și la privat, dar nu instituie un mecanism unic și automat prin care statul să verifice dacă medicul își respectă obligațiile față de spitalul public sau dacă își direcționează pacienții către propria activitate privată.

Există mai multe mecanisme de control, dar sunt împărțite între conducerea spitalului, Ministerul Sănătății, casele de asigurări și Colegiul Medicilor.

Ultimele modificări au fost făcute în aprilie 2026.

Cine verifică dacă medicul își respectă programul la stat?

Principalul act normativ este Ordinul ministrului Sănătății nr. 870/2004, care aprobă regulamentul privind timpul de muncă, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile sanitare publice.

În forma modificată prin Ordinul nr. 1.077 din 21 aprilie 2026, sunt câteva prevederi relevante:

Art. 43: medicului îi este interzis să părăsească unitatea sanitară în timpul programului de lucru și al serviciului de gardă, cu excepțiile expres prevăzute.

Art. 58: întreg personalul, inclusiv cel de conducere, trebuie să semneze condica de prezență. Orele de gardă se consemnează distinct.

Art. 58¹: refuzul respectării programului, al consultațiilor interdisciplinare sau al graficelor de gardă constituie abatere disciplinară.

Art. 4: graficul de activitate este propus de șeful secției, avizat de directorul medical și aprobat de manager.

Așadar, responsabilitatea organizării și verificării activității revine în primul rând conducerii spitalului. Nu există o derogare de la programul public pentru că medicul are și cabinet sau contract la privat.

Poate medicul să-și trimită pacienții de la stat la clinica privată unde lucrează?

Aici există o prevedere deosebit de importantă în Codul de deontologie medicală al Colegiului Medicilor din România, adoptat prin Hotărârea CMR nr. 2/2025, intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026.

Este vorba despre articolul 16. Acesta prevede, între altele:

Medicul nu poate primi avantaje materiale sau morale pentru îndrumarea pacienților către un alt medic sau către o unitate medicală publică ori privată.

Nu poate amâna nejustificat un tratament sau refuza o investigație în sistemul public invocând lipsuri materiale sau de altă natură, pentru a direcționa pacientul către o unitate în care medicul sau rudele sale până la gradul IV au un interes patrimonial ori nepatrimonial.

Transferurile cazurilor de urgență majoră sau vitală din cauza unor lipsuri trebuie raportate structurii de control etic local.

Ce înseamnă concret?

Dacă medicul lucrează la stat și la o clinică privată, unde are un interes financiar, nu poate folosi poziția din spitalul public pentru a-și transfera pacienții în clinica respectivă, prin refuzarea sau amânarea nejustificată a serviciilor disponibile în spital.

Atenție însă: nu orice recomandare de a merge la privat este automat ilegală. Pot exista motive medicale reale, lipsa unei dotări sau necesitatea unui serviciu pe care spitalul nu îl poate asigura. Problema este interesul personal și justificarea reală a trimiterii.

Cine verifică dacă medicul face acest lucru?

Aici trebuie separate patru instituții și mecanisme.

Instituție Ce poate verifica Conducerea spitalului Programul, prezența, activitatea efectivă, respectarea obligațiilor din contractul de muncă Colegiul Medicilor Încălcarea Codului deontologic, inclusiv direcționarea necorespunzătoare a pacienților CNAS / casele județene Serviciile raportate și decontate din bani publici, respectarea contractelor de furnizare Ministerul Sănătății / DSP Respectarea legislației sanitare și funcționarea unităților medicale, în limitele competențelor

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