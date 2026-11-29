O adevărată isterie patriotardă s-a declanșat duminică pe rețelele de socializare după ce au fost postate imagini de la repetiția pentru parada militară de Ziua Națională a României.

Imaginile cu unitățile militare defilând cu steagurile de identificare învelite în huse de protecție pe viscol au stârnit rumoare și ironii pe rețelele de socializare, unde voci indignate au sancționat așa-zisa acoperire a „drapelului României” cu saci menajeri negri.

Comentariile nu au întârziat să apară: de la deplângerea doliului în care ar fi învelit drapelul național, ba, și în saci menajeri, până la cererea țipată cu majuscule pentru demisia șefului Statului Major al Armatei.

„‼️ Nu, nu sunt fake. Sunt imagini reale, desprinse din transmisiunea în direct de astăzi a postului România TV… ‼️ Imaginile au fost surprinse în timpul repetițiilor pentru parada militară de 1 Decembrie…”, postează o doamnă care redă imaginile preluate de la postul de televiziune odată cu interpretarea distorsionată a imaginilor.

„Știu ei de ce au făcut asta, e doliu național de vreo 2 ani”, scrie altă doamnă.

Precizările Armatei

Armata a venit cu precizări și a explicat pe îndelete ce au văzut de fapt cei care sunt în confuzie și care au răspândit-o și pe rețelele de socializare.

„În preajma paradei de Ziua Națională, imagini din timpul pregătirilor sunt folosite uneori în afara contextului pentru a discredita Armata României. Răspundem acestor încercări prin informare publică și prin faptele militarilor care își îndeplinesc misiunile în fiecare zi”, spune Armata.

Statul Major al Apărării precizează că militarii au folosit învelitori pentru a proteja de intemperii steagurile de identificare ale unităților participante.

„Steagurile de identificare ale unităților militare nu trebuie confundate cu Drapelul Național al României sau cu drapelele de luptă, acestea având un statut juridic distinct”, explică Armata.

Demonstrație de heraldică

Pentru deplina lămurire a comentatorilor care au înfulecat de bună manipularea, Statul Major al Armatei a venit și cu o demonstrație de heraldică în imagini, ca să îndepărteze orice confuzie.