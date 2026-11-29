Actorul Alex Bogdan, care a vorbit public despre propria experiență cu dependența, și-a propus să meargă în școli pentru a le vorbi elevilor despre dependențe și riscurile asociate acestora.

Inițiativa sa a generat controverse după ce Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor (ANPCDDA) a avertizat că o astfel de intervenție, fără o pregătire și un cadru adecvat, poate avea efecte contrare celor urmărite.

Actorul a anunțat ulterior că renunță la întâlniri, precizând că nu intenționa să facă educație de specialitate sau terapie, ci să le împărtășească adolescenților propria experiență.

Disputa a readus în discuție limitele mărturiei personale în prevenirea dependențelor și felul în care trebuie abordat acest subiect în școli.

Am discutat despre toate acestea, dar mai ales despre resorturile care împing un tânăr spre dependență și despre cum anume poate fi ținut departe de ele, dacă puterea exemplului e una din modalități, cu psihologul Keren Rosner, care a acceptat să acorde un interviu pentru Cotidianul.

Cotidianul: Care este concret pericolul psihologic pe care îl poate genera mărturia unui fost dependent în fața unor adolescenți?

Keren Rosner: Am observat în ultima perioadă că există un mod în care unele persoane recunosc un comportament care este blamat social, nociv pentru individ și care se transformă într-un atu al acelei persoane, adică un motiv de apreciere.

Aproape ajunge să aibă popularitatea unui erou.

Ceea ce schimbă fațeta unei persoane care are o problemă ce trebuie rezolvată pentru a-i fi bine, într-o situație demonstrativă de tipul „eu sunt important, eu am putut, eu am reușit”. Îi dă o fațetă de admirație publică.

Recuperarea nu înseamnă că dependența a dispărut

Privind din punctul de vedere al actorului: este admirabil că a conștientizat că este într-o situație dificilă. Probabil cu ajutor a reușit momentan să se oprească și să își controleze adicția.

Însă, faptul că doi ani cineva nu a jucat [la jocuri de noroc] nu înseamnă că este vindecat, în primul rând.

Este vorba de un proces pe care el încă îl parcurge în procesul de recuperare. Foarte bine, foarte frumos, intenția lui probabil este una sinceră și este una admirabilă, că dorește să le vorbească tinerilor și să-i protejeze.

Însă mi se pare că are și o urmă de nevoie demonstrativă, de popularitate suplimentară.

Cotidianul: Poate povestea recuperării să aibă efectul pervers de a face experiența dependenței mai atractivă, mai ales pentru un adolescent curios sau vulnerabil?

Keren Rosner: În școli există programe și poate că este nevoie să se lucreze sau să se adapteze programe care să fie mai eficiente, însă ele trebuie făcute de specialiști.

În primul rând, adolescentul este în efervescența transformărilor specifice vârstei.

Este foarte greu ca el să aibă gândirea matură și decizia, prin exemplul pe care îl observă, să preia înțelepciunea acestei decizii și să renunțe.

Cotidianul: Să discearnă

Keren Rosner: Nu numai să discearnă, că el știe foarte bine că este ceva nepermis sau este ceva care poate să-i provoace probleme în timp sau poate să aducă adicție.

Adolescenții sunt informați deja despre lucrurile astea, știu riscul, însă altele sunt problemele adolescenților.

Adolescentul crede că lui nu i se poate întâmpla același lucru

La adolescenți, creierul are sistemul de recompensă și de căutare de nouătate foarte activ. Și atunci zonele implicate în inhibiții, anticiparea consecințelor pe termen lung, reglarea impulsului, toate acestea sunt încă în procesul de maturizare.

Și, atunci, ei tind să subestimeze acest risc și să spună, „ok, ție ți s-a întâmplat, dar mie nu mi se poate întâmpla la fel. Eu știu să mă opresc la timp”. Au tendința să creadă că toți fac asta sau toți avem tentații. „Se întâmplă o perioadă, dar vreau să văd pe propria mea experiență ce se întâmplă. De ce să cred o persoană care îmi spune ceva din exterior?”

Pentru că asta se întâmplă în familie. Părinții îi tot spun ce să facă și el este saturat de astfel de exemple: „Nu face așa, că nu este bine. Uite ce s-a întâmplat cu X și cu Y”.

Și el, aprioric, respinge sfaturile. El are impresia că e ceva care, oricum… „Curiozitatea mea, senzația mea de nouătate e mai puternică decât acest sfat. O să încerc. O să văd ce se întâmplă.”

Pentru că până la urmă este o experiență de viață. Și concluzia este: „ok, și el a avut-o, dar uite că este bine. Deci și eu pot să încerc și să experimentez. Pentru că până la urmă tot pot să repar. Tot poate să fie bine”.

În spatele dependenței se ascund adesea singurătatea, anxietatea și nevoia de acceptare

Dar cea mai importantă parte este reglarea emoțională a adolescenților. Și de asta revin acum și spun de ce cred că specialiștii trebuie să aibă programe și să vorbească adolescenților și să lucreze cu ei.

Pentru că mulți tineri, și chiar adulți, ajung la adicții nu pentru că este doar o distracție, este și asta, dar ei caută ceva: caută să se amorțească emoțional, caută să-și învingă plictiseala, rușinea, anxietatea, singurătatea, presiunea, presiunea grupului.

Iar aceste nevoi emoționale nu sunt satisfăcute prin puterea exemplului și de o persoană care vine și povestește. E nevoie să se vorbească individual și pe anumite segmente de nevoi emoționale profunde pe care adolescentul le experimentează zi de zi.

Iar asta poate doar un specialist să identifice și să personalizeze ceea ce are nevoie fiecare.

Sigur că o să se spună, „da, dar nu există specialiști pentru fiecare caz și exemplul personal este ceva care impresionează, care are impact”. Este adevărat, are impact povestea, dar cât de mult poate să fie interiorizată și poate să fie adaptată propriei vieți?

Nevoia de a-și alina suferința poate fi mai puternică decât teama de consecințe

Pentru că adolescentul spune, „ok, tu ai jucat sau ești dependent de substanțe, dar tu nu știi prin ce trec eu. Faptul că eu fac lucrul ăsta, pe mine mă eliberează de niște emoții pe care nu știu să le gestionez. Sunt furios, sunt neputincios, acasă familia nu mă înțelege, nu mă acceptă, mă simt inadecvat”.

Astfel de comportamente sunt eliberatoare. Și atunci, în momentul de criză, nu o să-și aducă aminte de exemplul domnului, ci o să fie o nevoie imediată de a-și rezolva problema.

Dar dacă are instrumentele cum să-și gestioneze emoțiile, cum să înțeleagă ceea ce i se întâmplă, printr-un program care i se adresează și niște oameni care sunt disponibili să-l asculte și să-l îndrume, cred că este mult mai eficient.

Eu pledez pentru nevoia unei relații familiare foarte bune sau niște adulți care să fie piloni în viața adolescentului.

Părintele care este prezent în viața adolescentului îl poate echilibra cel mai bine

Pentru că, da, reglarea emoțională poate să o facă specialistul când recunoaște frustrarea, stresul, nevoia lui de apartenență sau ce probleme are el.

Însă, părintele sau cineva care este constant în legătură cu adolescentul, este cel care poate să-l echilibreze cel mai bine și poate să fie sprijin și îndrumător în perioada dificilă a adolescenței.

Relațiile sigure cu adulți apropiați creează un cadru în care tânărul poate să vorbească fără rușine despre ceea ce simte, ceea ce i se întâmplă, fără să fie jutecat, fără să fie certat și forțat să ia anumite decizii.

Părintele dacă este înțelept și la primele semne de exces intervine într-un mod blând, într-un mod în care are răbdare și încearcă să-și înțeleagă copilul, adolescentul va merge pe calea pe care el știe că este cea bună.

Nu lipsa informațiilor îi pune în pericol pe adolescenți, ci incapacitatea de a-și gestiona emoțiile

Pentru că să nu plecăm de la premisa că adolescentul intră în astfel de grupuri sau de comportamente indezirabile social și el nu știe lucrul ăsta. El știe foarte bine, dar simte nevoia de eliberare și uneori chiar de revoltă și de pedepsire a persoanelor apropiate pentru că nu sunt prezente în viața lui, pentru că nu îl înțeleg.

De asta, dacă viața de familie este una calmă, echilibrată și relația este bună, chiar dacă apar aceste fluctuații, ele vor fi trecute cu bine și adolescentul va rezista tentațiilor și nu va avea nevoie de astfel de experiențe, pentru că va fi ghidat, va fi îndrumat către alte activități care pot să-i dea o stare de bine, de mulțumire, de valorizare, ca el să poată să aibă o stimă de sine bună, o încredere puternică în forțele proprii și să meargă mai departe.

Cotidianul: Și copiii care nu au sprijinul familiei ce fac?

Keren Rosner: Asta este partea cea mai importantă, să aibă sprijinul familiei. Cei care nu au sprijinul familiei de obicei sunt cei care experimentează, pentru că atunci când nu au sprijinul familiei, adolescentul caută sprijinul grupului.

Oricum, în perioada adolescenței, adolescentul are nevoie de apartenență de grup, dar depinde cu care grup se asociază și în care grup el este compatibil. Dacă acasă este echilibru, va găsi un grup în care ceilalți au cam aceleași preocupări și vor face lucruri bune, care o să-l dezvolte și fizic, și intelectual, și psihic.

Neglijarea emoțională poate împinge copilul spre grupuri în care suferința devine un numitor comun

Dar cei care nu au acest sprijin vor căuta niște grupuri cu care rezonează. Și vor rezona cu acei copii care la rândul lor se simt neînțeleși, neacceptați, criticați de părinți, neglijați de părinți. Când vorbesc de neglijare nu spun că n-are ce să mănânce sau să îmbrace, că de obicei sunt copii care au în exces aceste lucruri, dar sunt neglijați emoțional.

Părintele nu are timp, este foarte critic, are doar pretenții de la el fără să-și înțeleagă copilul, ia decizii în locul adolescentului fără să se consulte cu el. Și atunci adolescentul simte că nu are cum să-i fie bine în relația respectivă, pentru că nu este văzut el ca individ, este doar o marionetă.

Și atunci caută grupuri în care la rândul lor ceilalți trăiesc experiențe similare și se refugiază în diverse moduri care să-și arate supărarea, să-și trăiască suferința, să-și potolească tristețea și nemulțumirea prin substanțe, prin diverse adicții, prin diverse comportamente riscante, tocmai pentru a-și gestiona emoțiile pe care le are, care de cele mai multe ori sunt negative.

Poate vine și de acasă cu aceste nemulțumiri, poate și de la școală. Și atunci se întâlnește în grupul de prieteni unde își dă voie să se comporte într-un fel în care el crede că se simte bine, că îl ajută. Dar este un ajutor ca o capcană, care în timp ajunge să fie mult mai dureros și mult mai nociv și care poate să-i distrugă viitorul.

Un psiholog prezent în sală nu transformă o mărturie personală într-un program de prevenție

Cotidianul: Dacă Alex Bogdan ar merge în școli însoțit de un psiholog specializat în adicții, riscurile ar fi putea fi controlate? Sau problema este însăși metoda? Pentru că sunt unii comentatori la postarea sa care spun că aceasta ar putea fi o soluție.

Keren Rosner: Nu are nicio relevanță faptul că este un psiholog lângă cel care își destăinuie experiența de viață.

Psihologul, dacă este prezent și are un program, are un obiectiv, el va urmări anumite teme și le va vorbi adolescenților din punct de vedere psihologic și îi va îndruma.

Așa va fi doar prezent și va asculta experiența [lui Alex Bogdan]. Și ce poate să comenteze un psiholog atunci când ascultă această poveste? Să tragă aceeași concluzie, să nu faceți așa? Asta nu este o concluzie, adică nu este o îndrumare psihologică.

E doar o concluzie de la care pornim. Da, nu e bine să faci așa și tocmai pentru că nu este bine, trebuie să îți arăt ca o oglindă de ce nu este bine, ce se întâmplă cu tine, care sunt trăirile care te pot conduce la un astfel de comportament și ce poți tu să faci ca să oprești acest lucru.

O lecție-șoc se stinge după ce omul pleacă. Nu îl învață pe adolescent cum să se protejeze

Pentru că dacă îi spui unui adolescent doar „nu fă acest lucru”, este similar cu a-i spune „nu te gândi la cerul albastru”, adică exact la acel lucru te gândești. Trebuie să-i explici ce să facă, cum să evite astfel de comportamente. Iar ca să evite, el trebuie să aibă instrumentele necesare: cum să lucreze cu sine și să se înțeleagă pe el.

Când psihologii vorbesc, este un proces continuu, este un proces interactiv. Este o relaționare între psiholog și adolescent.

Așa, este doar o lecție-șoc. Iar lecția șoc se stinge în momentul în care [cel care o împărtășește] a plecat și fiecare își vede de viața lui. Adică fiecare are viața lui.

L-au înțeles poate pe cel care vorbește, dar o să se gândească, „da, dar poate experiențele tale nu sunt similare cu ale mele. Iar ceea ce trăiesc eu este cel mai dificil pentru că eu le trăiesc. Trăirea mea subiectivă. Și atunci ce fac eu în astfel de situații și cum mă apăr?”

Citește și: