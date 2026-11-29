Ministrul Educației a declarat, sâmbătă, la Observator, că deși „nu este treaba profesorilor” să percheziționeze elevii, dacă dascălii au totuși o suspiciune sau sesizează un comportament mai ciudat, pot acționa, așa cum se întâmplă în alte state. Acesta a reamintit de faptul că a cerut deja suplimentarea posturilor de paznici din școli cu 1.000.

„S-a întâmplat recent, elevul cu vape la școală. N-au putut să se atingă de el, până n-a venit poliția. Bine, cu acordul elevului și al părinților, dar până se iau toate aceste acorduri, se poate evapora cazul și situația.”, spune Costreie.

Acesta spune că profesorii trebuie să aibă posibilitatea de a „verifica” elevii, atunci când „există o suspiciune clară”.

„Deci eu cred că ar trebui să le dăm profesorilor, când sunt contexte foarte clare și când există o suspiciune clară, posibilitatea de a verifica. De ce? Pentru că aici nu mai vorbim doar de adicții, care, în sine, sunt îngrozitoare, ci vorbim de integritatea unor copii sau chiar a profesorilor”, a continuat Sorin Costreie.

Acesta a dat exemplul Danemarcei, unde dacă un elev este violent, profesorul îl poate „da afară”.

Mai mulți paznici în școli

Ministrul a amintit de faptul că, în urma atacului de la o școală din Bistrița-Năsăud, a cerut 1.000 de posturi de paznic în școli. „Vorbim de 6.000 de școli, deci vă dați seama, 1.000 de posturi de paznici. Măcar să le ducem în școlile cu probleme.”

„În paralel, am avut niște întâlniri cu alte ministere și cu experți și lucrăm, de exemplu, dacă din condiții financiare noi nu putem să avem acești paznici, să vorbim cu Jandarmeria, cu Ministerul de Interne, să avem un polițist de proximitate, care să cunoască mai bine școala și pe care să îl cunoască și elevii, că și asta e o problemă. Știți, dacă e o față cunoscută, ei reacționează altfel”, a adăugat ministrul Educației.

Costreie a subliniat importanța măsurilor de prevenție.

„Noi putem acum să găsim tot felul de măsuri imediate, pe care le-am și cerut, pază mai bună, controale, dar ca să scădem fenomenul noi trebuie să lucrăm foarte mult la prevenție”, a mai declarat el.

Detectoare de metale și mai mulți consilieri în școli

Întrebat dacă introducerea detectoarelor de metale în școli, așa cum cer unii profesori, ar fi o soluție luată în calcul, Costreie e invocat costurile pe care le-ar implica o astfel de strategie.

„Dar vă dați seama ce investiție este? Sunt niște măsuri de a securiza, dar ele nu asigură un mediu total sigur. Pentru că și acele lucruri pot fi eludate.”, spune el.

În ceea ce privește mutarea consilierilor școlari din birourile individuale în sălile de clasă, alături de elevi, ministrul Înțeleg că vreți să-i mutați din biroul individual în clasă, cu copiii.

„Bine ar fi să nu stea doar în biroul individual, bine ar fi să ajungă la copii. Schimbarea este ca consilierii să fie mai mulți. Acum, legea e unul la 750 de elevi.

Noi am pornit acum câțiva ani, era unul la 2.000. Deci încet, încet, gradual. Ne dorim unul la 500. Ne dorim să aplicăm legea. Încă n-am ajuns la prevederile ei din, clar, motive financiare.”, a mai spus acesta.

Ministrul Educației a făcut declarațiile în contextul unui val de incidente violente care au avut loc în școlile din România în ultimele luni. Totodată, mai mulți elevi s-au filmat în timp ce consumau vape-uri în sălile de clasă, sau au ajuns la spital în urma consumului în incinta instituției.

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