Ce ambalaje pot fi reciclate

Prin noile aparate, Primăria vrea să încurajeze în continuare colectarea ambalajelor reciclabile și grija pentru mediu.

Potrivit edilului, clujenii pot aduce ambalaje de plastic, sticlă și aluminiu, fie că au sigla Sistemului de Garanție-Returnare (SGR), fie că sunt mai vechi și nu s-a plătit pentru ele garanția de 50 de bani.

Singura condiție este ca fiecare ambalaj să aibă cod de bare. La fiecare 15 ambalaje predate se primește un bilet dus-întors, echivalentul a două călătorii, valabil în rețeaua de transport public a orașului.

Trei piețe, trei cartiere

Aparatele se găsesc în trei cartiere ale Clujului, și anume în Zorilor (Piața Zorilor), în Gheorgheni (Piața Hermes) și în Mănăștur (Piața Flora).

În piețele Flora și Zorilor, echipamentele vechi au fost înlocuite cu aparate moderne, asemănătoare celui montat în Piața Hermes în 2023, a precizat Emil Boc.

Un singur voucher, indiferent de tipul ambalajului

Noile aparate preiau toate cele trei categorii de ambalaje, adică PET, sticlă și aluminiu, printr-un singur loc de introducere și eliberează un singur voucher, ceea ce le simplifică cetățenilor reciclarea, arată sursa citată.

Voucherele se schimbă apoi la ghișeele CTP pe bilete gratuite cu două călătorii.

Mediul, între investiții și gesturile fiecăruia

Mediul este protejat atât prin investiții mari, cât și prin gesturile mărunte ale fiecăruia. Orice acțiune are importanța ei, pentru că ajută la reducerea poluării și la un mediu mai curat în oraș, arată edilul.

Ce se schimbă după 1 februarie 2027

Primarul a explicat și de ce posibilitatea de a recicla și ambalajele fără sigla SGR are un termen-limită.

„Menținem această posibilitate până la 1 februarie 2027, pentru că mai există încă ambalaje care nu fac parte din Sistemul de Garanție-Returnare și dorim să oferim clujenilor posibilitatea de a le recicla și de a beneficia de gratuitate la transportul public.

După această dată, și aceste aparate vor colecta doar ambalajele cu sigla SGR”, a mai transmis Emil Boc.