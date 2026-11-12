Reciclare pe bani mulți. Cum au reușit mai mulți români să păcălească automatele de returnare din Austria

O grupare infracțională din România a vizat sistemul de garanție-returnare a ambalajelor din Austria. Rețeaua, formată din cel puțin șapte bărbați cu vârste cuprinse între 29 și 41 de ani, a încasat bani în mod fraudulos din zeci de filiale de supermarketuri austriece.

Autoritățile au descoperit schema pe 6 martie 2026. Poliția a intervenit într-un magazin de tip discount din orașul Wiener Neustadt. Un cetățean român în vârstă de 29 de ani a încercat să preschimbe la casa de marcat bonuri valorice obținute ilegal. Agenții l-au reținut provizoriu și au percheziționat vehiculul acestuia. În interiorul mașinii se afla o cantitate uriașă de sticle refolosibile false.

Cum funcționa sistemul de fraudare

Ancheta a scos la iveală un circuit logistic complex, activ din luna ianuarie 2026. Unul dintre suspecți a închiriat un depozit în districtul Bruck an der Leitha. Rețeaua aducea sticle din străinătate și le aplica etichete falsificate cu coduri de bare valide.

Metoda a exploatat softul automatelor de reciclare din magazine. Aparatele citesc codul de bare pentru a identifica tipul produsului, marca și capacitatea, fără a verifica unicitatea fiecărui ambalaj în parte. Prin reproducerea codurilor valide, automatele acceptau recipientele ca fiind eligibile pentru eliberarea bonului de garanție.

Gruparea livra sticlele contrafăcute cu camioanele la depozit. De acolo, membrii rețelei foloseau autoutilitare pentru a distribui ambalajele false la diverse supermarketuri din întreaga țară. Anchetatorii estimează că românii au introdus în aparate circa 600.000 de sticle falsificate în perioada ianuarie – martie 2026. Prejudiciul calculat se ridică la aproximativ 150.000 de euro.

Mandate europene de arestare

După reținerea primului suspect, poliția austriacă a identificat alți șase complici. Autoritățile au emis cinci mandate europene de arestare.

Doi dintre suspecți, ambii în vârstă de 37 de ani, au fost arestați în România la finalul lunii octombrie 2026. Poliția caută în continuare alți trei membri ai grupării.

Primul suspect reținut, bărbatul de 29 de ani, a fost deja judecat. La mijlocul lunii august, instanța austriacă l-a condamnat definitiv la 15 luni de închisoare. Zece luni din această pedeapsă sunt cu suspendare.