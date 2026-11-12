Jurnaliștii de la Cotroceni, acuzați de agresivitate de o membră CNA. Monica Gubernat îi ia apărarea președintelui

Monica Gubernat, membră a CNA, a criticat tonul întrebărilor adresate la conferința de presă de la Palatul Cotroceni. Situația lui Ovidiu Vanghele, jurnalistul interzis de Nicușor Dan, a fost subiect de dezbatere în ședința Consiliului.

Gubernat a intervenit în apărarea președintelui, susținând că la conferința de presă a existat multă agresivitate.

„Nu mă aşteptam să iau apărarea preşedintelui, dar ce am văzut eu la Cotroceni, toată conferinţa aceea de presă a fost foarte multă agresivitate. Iar dacă noi considerăm că dreptul la injurii este egal cu dreptul la liberă exprimare, înseamnă că suntem membri CNA degeaba.”, a spus Monica Gubernat, conform Paginademedia.ro.

Dorina Rusu: „Mie mi se pare că este un precedent periculos”

De cealaltă parte, Dorina Rusu, membră a CNA, a criticat decizia președintelui de a-i interzice jurnalistului accesul la Cotroceni. Ea consideră că excluderea unui reprezentant al presei pentru opiniile exprimate pe Facebook este periculoasă pentru democrație.

„Să dai afară un jurnalist pentru că te-a insultat pe Facebook, mi se pare periculos. (…) Noi suntem aici ca să apărăm libertatea de exprimare, indiferent că ne plac sau nu ne plac jurnaliştii care sunt implicaţi în chestiuni de tipul ăsta”, a spus membra CNA.

Dorina Rusu a invocat și Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. În opinia sa, Ovidiu Vanghele nu a perturbat desfășurarea conferinței de presă, iar nemulțumirile președintelui față de postările jurnalistului puteau fi discutate separat.

„Dacă a scris pe Facebook ceva despre preşedinte, ar fi existat un alt cadru în care să existe explicaţii, o discuţie cu privire la asta, şi nu în timpul conferinţei de presă”, a afirmat aceasta.

Rusu a atras atenția că Palatul Cotroceni este sediul unei instituții publice, nu proprietatea președintelui. Prin urmare, jurnaliștii ar trebui să aibă acces la evenimentele organizate acolo, atât timp cât nu perturbă activitatea instituției sau ordinea publică.

Georgică Severin: „Trebuie să existe motive de cu totul altă natură ca să se interzică accesul”

Georgică Severin a criticat, la rândul său, interdicția impusă jurnalistului. Membrul CNA a amintit că accesul reprezentanților presei la evenimentele instituțiilor publice este reglementat prin lege.

„Conform Legii 544, accesul jurnaliştilor în instituţiile publice la evenimente organizate este liber. Deci trebuie să existe motive de cu totul altă natură ca să se interzică accesul”, a spus membrul CNA.

Severin a cerut ca situația să fie tratată cu aceeași măsură cu care ar fi fost analizată în cazul unui lider de partid.

„Mi-ar plăcea ca şi noi să tratăm această situaţie cu aceeaşi măsură cu care am fi tratat-o dacă, de exemplu, liderul unui partid politic ar fi dat afară un jurnalist de la conferinţa sa de presă”, a afirmat Severin.

Acesta a comentat și o declarație recentă a președintelui privind alegerile corecte. Șeful statului susținuse că acestea nu mai înseamnă doar numărarea corectă a voturilor, ci și modul în care cetățenii își formează opiniile.

„Eu cred că dacă începem să controlăm cum cetăţenii îşi formează opiniile, deja nu mai vorbim de alegeri libere în niciun caz”, a spus Georgică Severin.

CNA nu a luat nicio măsură. Cum a intervenit Consiliul într-un caz similar, în 2019

În cadrul ședinței, membrul CNA Lucian Dindirică a ridicat problema limitelor interdicției impuse lui Ovidiu Vanghele. Acesta a spus că nu este clar dacă jurnalistul nu mai poate participa la nicio întâlnire organizată la Cotroceni sau doar la conferințele de presă ale președintelui. Dindirică a precizat că șeful statului ar trebui să clarifice această situație. Totodată, acesta a făcut referire la limbajul folosit de jurnalist în postările sale.

După schimbul de replici, discuțiile dintre membrii CNA au continuat fără microfoane, potrivit Paginademedia.ro. Subiectul nu a mai fost reluat în timpul ședinței, iar Consiliul nu a anunțat nicio măsură.

Un caz similar a fost discutat în CNA în 2019. La acea vreme, jurnaliștii Ovidiu Oanță (Pro TV) și Ionela Arcanu (Realitatea Plus) au rămas fără acreditările de presă la Ministerul Justiției, condus de Tudorel Toader. Spre deosebire de situația actuală, CNA a decis atunci să trimită o scrisoare Ministerului Justiției, prin care solicita explicații pentru retragerea acreditărilor. Cei doi jurnaliști și-au recăpătat ulterior accesul.