Reforma statului, „fără milă”. Grindeanu anunță dispariția a cel puțin 100 de instituții și companii de stat

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat miercuri seară că cel puțin 100 de entități ale statului vor dispărea în urma reformei administrației publice și a companiilor de stat. Vicepremierul Marian Neacșu urmează să prezinte luni un prim proiect care prevede desființarea, comasarea și reorganizarea mai multor instituții.

Liderul social-democraților a declarat, la Antena 3 CNN, că statul are prea multe instituții cu atribuții similare. Acesta susține că reforma trebuie să elimine astfel de situații și i-a transmis vicepremierului Marian Neacșu să nu facă excepții.

„Săptămâna viitoare, luni, Marian Neacşu va ieşi cu primul draft legat de desfiinţare, comasare, reorganizare a instituţiilor şi companiilor de stat. I-am cerut, asta a fost la nivel personal, să fie fără milă. Fără milă”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Președintele PSD a oferit ca exemplu CNAIR și CNIR, două companii aflate în subordinea Ministerului Transporturilor.

„Nu văd de ce statul trebuie să aibă instituţii care se calcă pe picioare. Dau exemplu la Ministerul Transporturilor. Prin PNRR, domnul Ghinea a considerat necesar să avem o nouă companie care se cheamă CNIR, care face exact acelaşi lucru ca şi CNAIR-ul. Doar că acum trebuie să avem două instituţii. Nu văd de ce”, a declarat liderul PSD.

Grindeanu susține că Bolojan și Nicușor Dan sunt de acord cu reforma

Liderul PSD a mai spus că premierul Ilie Bolojan le-a cerut românilor să facă sacrificii, iar acum a venit momentul ca și statul să își reducă cheltuielile.

Grindeanu a subliniat că reforma instituțiilor publice nu este negociabilă. Potrivit acestuia, măsurile au fost discutate atât cu premierul Ilie Bolojan, cât și cu președintele Nicușor Dan.

„Asta se va întâmpla. Iar acest lucru e nenegociabil. Aceste lucruri le-am prezentat şi prim-ministrului, fiindcă până la urmă e cel care decide, conduce guvernul, a fost absolut de acord. I-am prezentat aceste lucruri şi preşedintelui Nicuşor Dan, de asemenea a fost de acord”, a adăugat Sorin Grindeanu.