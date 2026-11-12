Sorin Grindeanu îi răspunde lui Ilie Bolojan: E un fel de speaker motivațional. Noi nu am tăiat, am reparat

Sorin Grindeanu, a oferit o replică la mesajul transmis de fostul premier Ilie Bolojan. Liderul PSD l-a numit pe președintele PNL un „speaker motivațional”. El a susținut că liberalul participă la evenimente unde nu i se pun întrebări despre starea țării.

Stefan Lupu - Reporter special
Sorin Grindeanu îi răspunde lui Ilie Bolojan: E un fel de speaker motivațional. Noi nu am tăiat, am reparat

Sorin Grindeanu, a oferit o replică la mesajul transmis de fostul premier Ilie Bolojan. Liderul PSD l-a numit pe președintele PNL un „speaker motivațional”. El a susținut că liberalul participă la evenimente unde nu i se pun întrebări despre starea țării.

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a răspuns public afirmațiilor făcute de fostul premier Ilie Bolojan. Discuția a avut loc miercuri seară. Liderul Partidului Social Democrat a făcut aceste declarații în cadrul unei emisiuni la postul de televiziune Antena 3 CNN.

Declarațiile vin după un episod consumat recent într-un alt studio de televiziune. Acolo, actualul președinte PNL, Ilie Bolojan, a fost invitat de moderator să îi transmită un mesaj direct președintelui PSD. Bolojan a acceptat provocarea și a rostit o scurtă propoziție. El a transmis formula „Hai, Sorine, guvernează!”.

Înregistrarea video cu acest moment scurt a fost publicată pe internet. Clipurile au generat rapid numeroase reacții în mediul online. Momentul postat cu Ilie Bolojan a făcut deliciul internauților. Acesta a adunat zeci de comentarii pe platformele de socializare de la diverși utilizatori.

Invitația lui Ilie Bolojan către Sorin Grindeanu vine pe fondul invitației din octombrie a președintelui PSD către Bolojan: „Hai, Ilie, guvernează”.

Răspunsul președintelui PSD la televizor

Miercuri seară, Sorin Grindeanu a comentat prestațiile publice ale președintelui PNL. Liderul social-democrat a vorbit despre formatul evenimentelor la care alege să participe reprezentantul PNL în această perioadă.

„Am văzut mai mult că e un fel de speaker motivațional din acesta. Se duce la tot felul de întâlniri aranjate unde nu e deranjat de întrebări serioase despre ceea ce sau unde a dus România”, a declarat Sorin Grindeanu la TV, conform news.ro.

Totodată, Sorin Grindeanu a oferit o replică directă la apelul „Hai, Sorine, guvernează” transmis de președintele PNL. Liderul social-democrat a comparat rezultatele Guvernului actual cu deciziile Executivului condus în trecut de Ilie Bolojan. El a menționat măsurile de reducere a cheltuielilor.

„Am văzut că mi-a zis «Sorine, guvernează». Pot să-i spun că acum am guvernat și noi, dar nu am tăiat, sigur am reparat ce ai făcut tu”, a adăugat Sorin Grindeanu în intervenția sa. 

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