Ironii la adresa ministrului Transporturilor. Radu Miruță: „Pe domnul ministru l-a bătut iar logica”

Deputatul Radu Miruță a publicat un mesaj critic la adresa Ministerului Transporturilor. Subiectul principal este legat de organigrama Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Fostul ministru a ironizat prestația publică a ministrului de resort. El a folosit apelativul „domnul ministru Momoa” într-o postare pe Facebook.

„Pe domnul ministru Momoa de la Transporturi l-a bătut iar logica. A ieșit cu foi în mână, nu l-au ajutat. A publicat apoi foi, dar foile spun altceva decât el. Să-l ajutăm cu aritmetica, că e de clasa a doua:”

Disputa matematică pe posturile CNAIR

Radu Miruță a detaliat cifrele din solicitarea oficială a autorităților. CNAIR a cerut în total 518 posturi noi. Parlamentarul a defalcat această solicitare în funcție de destinația locurilor de muncă. Un număr de 392 de funcții erau destinate direcțiilor regionale (DRDP). Restul de 126 de posturi vizau birourile aparatului central.

Miruță a precizat decizia luată în privința acestor cereri de angajare.

„CNAIR a cerut 518 posturi: 392 pentru DRDP-urile din țară, adică oamenii care țin efectiv în funcțiune drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile; 126 pentru birourile de la centru, fără nicio justificare. 392 + 126 = 518. Am aprobat 392. Pe cei 126 nu i-am aprobat.”

Funcțiile de la centru, mărul discordiei

Disputa politică are loc pe fondul discuțiilor mai largi despre restructurarea aparatului bugetar. Compania de drumuri are nevoie de personal tehnic suplimentar pentru noile tronsoane de autostradă și drum expres. Totuși, partidele de Opoziție solicită reducerea cheltuielilor administrative. Deputații susțin mutarea resurselor financiare direct spre șantiere și execuție.

Opoziția denunță un blocaj intenționat din partea executivului. Posturile de teren au primit undă verde în comisii. Cu toate acestea, compania de drumuri nu a mers mai departe cu procedura legală.

Parlamentarul USR susține că oficialii din Transporturi insistă de fapt pentru păstrarea locurilor de muncă din birouri, în detrimentul oamenilor de pe teren.

„Partea cea mai frumoasă e că, pentru cei 392 aprobați, CNAIR nici măcar nu a mai revenit cu cererea. Posturile pentru teren au stat pe masă. Pe cele de birou le regretă domnul ministru. Când nu iese socoteala, poate nu e vina calculatorului. Domnule ministru, la treabă, nu la scuze!”