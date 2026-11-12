Doi morți și zeci de răniți după prăbușirea unei clădiri în New York. Muncitorii făceau excavații pe șantierul vecin

O clădire mixtă cu trei etaje s-a prăbușit miercuri, în jurul orei locale 16:00, în cartierul Flatbush din Brooklyn. Structura a căzut peste un șantier de construcții activ, situat în imediata vecinătate. O parte din zidul unui alt bloc de apartamente a fost smuls în urma impactului, iar interiorul locuințelor a rămas expus.

Bilanțul provizoriu indică cel puțin doi morți și 17 răniți. Printre cele 19 victime recuperate se numără șapte copii și o femeie însărcinată. Patru persoane se află în stare critică la spital. Alte 12 victime sunt stabile. Un pompier a suferit răni ușoare pe durata intervenției. Numărul persoanelor prinse sub moloz rămâne încă necunoscut, scrie CNN.

O operațiune de salvare periculoasă

Peste 250 de pompieri și membri ai echipajelor medicale (EMS) participă la căutări. Primele echipe au ajuns la locul dezastrului la un minut după apelul la 911.

Salvatorii folosesc drone, câini utilitari și echipamente grele de extracție. O mare parte din dărâmături a fost mutată manual. Oficialii departamentului de pompieri se tem însă de o a doua prăbușire. Comisarul Departamentului de Pompieri din New York (FDNY), Lillian Bonsignore, a avertizat asupra complexității situației de la fața locului.

„Ne așteptăm să fie mai mulți oameni pe măsură ce această operațiune progresează. Acesta va fi un efort prelungit.”

Primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a lăudat reacția rapidă a salvatorilor și a deschis un centru de asistență prin Crucea Roșie pentru persoanele evacuate din cartier.

Șantierul vecin și istoricul amenzilor

Clădirea prăbușită a fost construită în anul 1930. Departamentul de Construcții din New York (DOB) a deschis o anchetă pentru a stabili cauza exactă a dezastrului.

Șeful departamentului FDNY, John Esposito, a oferit primele date tehnice despre contextul prăbușirii.

„Muncitorii lucrau activ pe șantier când clădirea a căzut astăzi. Aceștia făceau excavații la fața locului, mai exact săpau în zona fundației.”

Datele publice arată o serie de nereguli la șantierul alăturat. În luna aprilie, un antreprenor pentru demolări a primit o sancțiune și continuat lucrările în ciuda unui ordin de sistare emis de Departamentul de Construcții. Cazul a fost soluționat abia în luna octombrie, după ce antreprenorul a achitat o amendă de 10.000 de dolari.