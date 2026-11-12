Ce obligații le impun PSD, AUR, PNL și USR membrilor lor. De la „corectitudine și moralitate”, la punctele care combat opoziția internă, precum Adrian Veștea sau Marius Lulea

Statutele partidelor sunt documentele prin care formațiunile politice stabiliesc regulile după care membrii trebuie să joace. În cadrul acestor documente, partidele stabilesc mai multe obligații pentru persoanele care intră în formațiuni, dar și sancțiuni pentru nerespectarea acestora. Cotidianul a trecut prin statutele celor mai mari patru partide din România pentru a vedea ce trebuie să facă persoanele din PSD, AUR, PNL sau USR, dar și cum pot fi sancționați dacă se abat de la disciplina de partid.

PSD vrea „corectitudine și moralitate”

În statutul publicat pe site-ul partidului, social-democrații stabilesc mai multe obligații pentru cei ce fac parte din formațiune. Printre acestea, se numără și noțiuni care nu pot fi măsurate. Spre exemplu, PSD spune că membrii trebuie „să dovedească (…) corectitudine și moralitate”.

Totodată, statutul PSD nu permite poziționări publice împotriva deciziilor partidului. Social-democrații trebuie, de asemenea, să respecte „disciplina de partid”.

Obligațiile membrilor PSD sunt reglementate în Articolul 30 al Statutului, pe care îl redăm integral mai jos.

„ARTICOLUL 30

Membrii Partidului Social Democrat au următoarele obligații:

(1) Să militeze pentru unitatea, indivizibilitatea, suveranitatea şi independenţa statului naţional român, precum şi pentru ridicarea prestigiului României în lume.

(2) Să cunoască şi să respecte Statutul Partidului Social Democrat şi Programul Politic al partidului.

(3) Să acţioneze pentru realizarea obiectivelor şi Programului Politic al partidului.

(4) Să contribuie la formarea şi promovarea unui mod de lucru democratic prin acceptarea pluralismului de idei şi diversităţii opiniilor exprimate în mod liber, în cadrul organizat al partidului, prin respectarea hotărârilor majorităţii şi a celor adoptate de organele ierarhic superioare ale partidului şi să asigure aplicarea şi respectarea acestora.

(5) Să participe cu regularitate la Adunările generale ale organizaţiei de partid şi la celelalte activităţi organizate de aceasta.

(6) Să nu exprime în public, în numele partidului, păreri care contravin politicii şi strategiei partidului sau hotărârilor sale.

(7) Să respecte disciplina de partid şi caracterul confidenţial al unor documente sau informaţii de partid.

(8) Să militeze pentru păstrarea şi întărirea unităţii partidului.

(9) Să dovedească, în întreaga lor activitate, corectitudine şi moralitate, să nu aducă daune imaginii şi prestigiului partidului.

(10) Să acţioneze în vederea creşterii influenţei partidului în societate şi a atragerii de noi membri în rândurile acestuia.

(11) Să informeze permanent conducerea organizaţiilor de partid din care fac parte sau conducerea centrală a partidului, după caz, cu privire la activităţile desfăşurate în cadrul Parlamentului României, Parlamentului European şi în cadrul structurilor administraţiei publice centrale sau locale.

(12) Să îşi îndeplinească cu corectitudine atribuţiile care derivă din funcţia ocupată în structurile de conducere ale partidului, să manifeste interes faţă de cererile şi petiţiile adresate de membrii PSD şi să se preocupe de soluţionarea acestora.

(13) Să plătească cotizaţia de membru al partidului.”

Punctul din statutul AUR care vizează situația Lulea

AUR are un set similar de obligații precum PSD. Și partidul lui George Simion cere de la membrii să respecte „normele de comportare morală în partid şi în societate”.

Un punct din statut obligă persoanele care fac parte din formațiune să „nu ia atitudini publice împotriva poziţiilor oficiale ale partidului”. Un astfel de punct vizează cel puțin aparent și situații precum cea a lui Marius Lulea, fondator AUR, care a criticat repetat decizii ale partidului, mai ales când vine vorba de refuzul de a vota învestirea Guvernului Veștea. Critici pentru refuzul de a ajuta la învestirea lui Veștea au venit și de la alți membri de partid, precum Mohammad Murad.

Articolul 18 din statutul AUR reglementează obligațiile membrilor.

„Articol 18. Obligații

(1) Membrii partidului au următoarele obligaţii:

a) să cunoască principiile, doctrina, programul şi să le promoveze în activitatea pe care o desfăşoară;

b) să cunoască şi să respecte statutul partidului, codul de conduită şi regulamentele interne şi valorile partidului;

c) să respecte şi să îndeplinească hotărârile adoptate de forurile partidului;

d) să contribuie la promovarea imaginii partidului;

e) să participe la activităţile desfăşurate de organizațiile de apartenenţă şi în forurile din care fac parte;

f) să exercite cu competenţă şi cinste funcţiile publice în care au fost aleşi sau numiţi şi să informeze organizaţia pe care o reprezintă, cu privire la modul de exercitare a funcţiei respective;

g) să reprezinte şi să susţină poziţiile partidului în activitatea depusă în orice funcţie obţinută prin sprijinul politic al partidului;

h) să nu ia atitudini publice împotriva poziţiilor oficiale ale partidului;

i) să păstreze confidenţialitatea documentelor şi informaţiilor cu caracter intern;

j) să respecte legislaţia în vigoare şi normele de comportare morală în partid şi în societate;

k) să plătească cotizaţia lunar.

(2) Membrii partidului care nu sunt la zi cu plata cotizaţiei pierd dreptul de vot şi nu pot fi aleşi în funcţii de conducere sau propuși pentru funcții publice. Se consideră plată la zi a cotizaţiei, achitarea acesteia până la nivelul lunar anterior, inclusiv. Cotizația se plătește personal, cu numerar, la casieria organizaţiei, sau prin transfer bancar în contul organizației.

(3) Membrii de partid care nu respectă obligaţia de plată a cotizației, având o întârziere de cel puțin 6 luni în acest sens, vor fi trecuți în Registrul de aderenți ai partidului.

(4) Aderenții partidului au următoarele obligații:

a) să promoveze principiile şi valorile partidului;

b) să cunoască şi să respecte prevederile statutului şi regulamentului partidului,

c) să păstreze confidențialitatea documentelor şi informaţiilor cu caracter intern, de partid, la care au acces;

d) să nu exprime public puncte de vedere care aduc prejudicii grave activității sau imaginii partidului şi care contravin pozițiilor formulate de organele de conducere ale partidului.”

Statutul PNL și situația Veștea

Liberalii au în statut o prevedere care pare să combată direct acțiunile parlamentarilor care au votat sau au ales să facă parte din Guvernul Veștea. Statutul spune că membri trebuie „să nu aibă atitudini ori luări de poziție care să contravină deciziilor și hotărârilor organismelor statutare ale partidului”.

În cazul Guvernului Veștea, liberalii deciseseră să nu intre la Guvernare împreună cu PSD. Nicușor Dan l-a desemnat însă pe prim-vicepreședintele partidului, Adrian Veștea, pentru a forma un guvern. Acesta a realizat un cabinet format din liberali și social-democrați. Partidul a luat decizia de a nu susține acest cabinet, dar unii parlamentari nu au respectat această decizie.

Obligațiile membrilor PNL sunt reglementate la punctul 3D, articolul 25.

„Fără discriminări sau privilegii, membrii PNL au următoarele obligații:

a. să respecte Constituția și legile țării, să respecte Statutul și regulamentele partidului, normele de integritate și morală publice și Codul etic al PNL;

b. să activeze pentru apărarea suveranității, unității, independenței și integrității teritoriale a României, precum și pentru consolidarea prestigiului ei în lume;

c. să promoveze și să apere opțiunile politice ale partidului, exprimate prin Programul politic, Programele electorale, Programele de guvernare atunci când participă la guvernare, declarațiile, manifestele, rezoluțiile și celelalte documente ale acestuia;

d. să pună în practică, cu disciplină și responsabilitate, toate hotărârile și deciziile organelor de conducere ale partidului;

e. să participe activ la toate activitățile partidului la care sunt convocați de organismele de conducere în subordinea cărora se află sau din care fac parte;

f. să pună la dispoziție cunoștințele lor profesionale sau de altă natură, precum și informațiile pe care le dețin, ce pot fi utile în activitatea politică a partidului;

g. să îndeplinească mandatul primit în cazul delegării sau al participării în numele partidului la exercitarea funcțiilor sau demnităților publice în care au fost desemnați sau aleși cu demnitate, competență și cinste și să pună în practică programele și politicile publice asumate de partid;

h. să plătească toate tipurile de cotizații stabilite de organismele competente;

i. să nu participe la acțiuni sau manifestări contrare intereselor partidului și să nu aibă atitudini ori luări de poziție care să contravină deciziilor și hotărârilor organismelor statutare ale partidului;

j. să respecte celelalte îndatoriri prevăzute în Statut și în regulamentele partidului;

k. să aibă o conduită civică ireproșabilă; să susțină și să promoveze dialogul civic în cadrul comunității în care trăiesc și în mediul profesional în care își desfășoară activitatea;

l. să susțină candidații partidului, desemnați de organismele competente, pentru a ocupa o funcție publică ce se dobândește prin alegere sau numire.”

USR reglementează și răfuiala dintre membri

Statutul USR le cere de asemenea membrilor să respecte deciziile partidului. Cei ce intră în USR trebuie „să nu întreprindă acţiuni în contradicţie cu obiectivele politice ale USR” și „să nu prejudicieze, prin luări de poziţie publice, interesele legitime ale USR şi ale membrilor săi”.

Totodată, USR le cere membrilor „un comportament moral şi demn în societate”. Statutul nu se oprește însă la această reglementare comportamentală. Documentul are prevederi și referitor la răfuielile interne. Un membru USR trebuie „să nu aibă un comportament injurios, defăimător, discriminator, violent sau de hărțuire la adresa unui alt membru USR”. Acest punct nu este extins mai departe de membri USR.

Articolul 13 al punctului 3 din statutul USR reglementează obligațiile membrilor.

„Membrii USR au următoarele îndatoriri:

a. să respecte statutul USR, precum şi orice acte de decizie ale (în ordinea importanţei):

i. organelor de conducere naţionale;

ii. organelor de conducere din care fac parte;

iii. organelor de conducere judeţene/municipale corespunzătoare Filialei Locale de care aparţin;

iv. organelor de conducere ale Filialei Locale de care aparțin;

b. să nu întreprindă acţiuni în contradicţie cu obiectivele politice ale USR;

c. să nu prejudicieze, prin luări de poziţie publice, interesele legitime ale USR şi ale membrilor săi;

d. de a asigura confidenţialitatea informaţiilor cu care au luat contact în activitatea din cadrul sau în legătură cu USR, dacă acestea au caracter confidenţial. Caracterul confidenţial se stabileşte prin marcare „confidenţial” de către emitent sau de cel care le predă/diseminează, iar informaţiile transmise verbal vor fi anunţate ca fiind confidenţiale. Lipsa marcajului sau anunţului lipseşte informaţia de caracterul confidenţial;

e. să plătească cotizaţia lunară de membru;

f. să aibă un comportament moral şi demn în societate;

g. să nu aibă un comportament injurios, defăimător, discriminator, violent sau de hărțuire la adresa unui alt membru USR;

h. să respecte orice alte obligaţii stabilite în sarcina membrilor prin prezentul statut, regulamente și/sau prin alte proceduri interne.”