Ambasadorul Rusiei în Statele Unite, Alexandr Darșiev, a murit „subit” miercuri, la vârsta de 66 de ani, a anunțat Ministerul rus de Externe, fără a oferi mai multe detalii despre cauza şi locul decesului.

„Ministerul rus de Externe anunță cu profundă tristețe că Alexander Darșiev, ambasadorul Rusiei în SUA, a decedat subit pe 11 noiembrie, la vârsta de 66 de ani. Amintirea prețioasă a colegului nostru va rămâne pentru totdeauna în inimile noastre”, anunţă MAE rus pe X.

Alexande Nikitici Darșiev s-a născut pe 14 mai 1960, în Ungaria. A fost ambasador al Federației Ruse în Statele Unite: 6 martie 2025 – 11 noiembrie 2026, specialist în relațiile ruso-americane și ruso-canadiene.

A fost și reprezentant permanent al Rusiei pe lângă Organizația Statelor Americane, în paralel cu mandatul de la Washington.

Diplomat cu greutate

Alexandr Darșiev nu a fost un diplomat oarecare trimis la Washington. A fost un specialist în relația cu America de Nord, cu o experiență de peste trei decenii în Ministerul rus de Externe, două misiuni importante în Statele Unite și un mandat de ambasador în Canada.

A fost ales într-un moment în care Kremlinul încerca să valorifice deschiderea administrației Trump pentru reluarea dialogului cu Moscova. A participat direct la negocierile care au pregătit normalizarea contactelor diplomatice.

Moartea sa, anunțată astăzi, intervine într-un moment sensibil al relațiilor ruso-americane.

Darșiev era un diplomat de carieră, dar nu un tehnocrat neutru în raport cu politica Kremlinului. În declarațiile sale publice a susținut constant pozițiile oficiale ale Moscovei în privința Crimeei, Ucrainei și relației cu Occidentul.

Formarea academică

A absolvit în 1983 Facultatea de Istorie a Universității de Stat din Moscova (MGU – Universitatea Lomonosov). A urmat apoi studii postuniversitare și a lucrat, între 1983 și 1992, la Institutul pentru SUA și Canada al Academiei de Științe a URSS, ca cercetător.

În 1987 și-a susținut teza de doctorat în istorie, intitulată Forțele de stânga liberală în viața socio-politică a Statelor Unite în anii ’70–’80. Vorbea fluent engleză și franceză.

Cariera diplomatică

A intrat în serviciul diplomatic în 1992, imediat după destrămarea URSS. Și-a construit aproape întreaga carieră în aparatul Ministerului rus de Externe și în misiunile diplomatice din America de Nord.

Perioada Funcția 1992–1997 Funcții în Departamentul pentru America de Nord al MAE rus 1997–2002 Consilier la Ambasada Rusiei în SUA 2003–2005 Director adjunct al Departamentului pentru America de Nord 2005–2010 Consilier-ministru la Ambasada Rusiei în SUA 2010–2014 Director al Departamentului pentru America de Nord Octombrie 2014 – ianuarie 2021 Ambasador al Rusiei în Canada Ianuarie 2021 – martie 2025 Director al Departamentului pentru America de Nord, ulterior redenumit Departamentul pentru Atlanticul de Nord Martie 2025 – noiembrie 2026 Ambasador al Rusiei în SUA

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Mandatul de ambasador în Canada (2014–2021)

A fost numit ambasador la Ottawa în octombrie 2014, într-un moment extrem de dificil pentru relațiile dintre Rusia și Occident.

Mandatul său a coincis cu:

anexarea Crimeei de către Rusia, în martie 2014;

sancțiunile occidentale împotriva Moscovei;

deteriorarea relațiilor ruso-canadiene;

agravarea conflictului din estul Ucrainei.

Darșiev a reprezentat fără echivoc poziția oficială a Kremlinului. În declarații publice ulterioare, a acuzat Canada că și-ar fi abandonat politica externă independentă și a criticat atitudinea occidentală față de Rusia.

Revenirea la Moscova și dosarul american

În ianuarie 2021 a revenit la Moscova și a preluat conducerea departamentului responsabil de relațiile cu America de Nord.

A devenit astfel unul dintre diplomații ruși cu cea mai bună experiență instituțională în dosarul american.

În februarie 2025, a condus delegația rusă la negocierile ruso-americane de la Istanbul, consacrate normalizării relațiilor diplomatice.

Pe 28 februarie 2025, Moscova a anunțat că Washingtonul și-a dat acordul pentru numirea sa ca ambasador. Vladimir Putin a semnat decretul de numire la 6 martie 2025.

A ajuns la Washington la sfârșitul lunii martie 2025.

De ce a fost importantă numirea sa la Washington?

Numirea lui Darșiev a avut o semnificație politică dincolo de simpla ocupare a unui post diplomatic.

A venit în contextul schimbării de abordare a administrației Donald Trump față de Rusia, după revenirea republicanului la Casa Albă, în ianuarie 2025.

Misiunea sa a fost asociată cu:

reluarea dialogului direct ruso-american;

refacerea canalelor diplomatice afectate de expulzări reciproce și restricții;

restabilirea funcționării normale a ambasadelor;

identificarea unor puncte de negociere privind relația bilaterală și războiul din Ucraina.

Experiența sa îndelungată în dosarul american îl făcea un interlocutor cu greutate pentru Kremlin.