Ambasadorul Rusiei în Statele Unite, Alexandr Darșiev, a murit „subit” miercuri, la vârsta de 66 de ani, a anunțat Ministerul rus de Externe, fără a oferi mai multe detalii despre cauza şi locul decesului.
„Ministerul rus de Externe anunță cu profundă tristețe că Alexander Darșiev, ambasadorul Rusiei în SUA, a decedat subit pe 11 noiembrie, la vârsta de 66 de ani. Amintirea prețioasă a colegului nostru va rămâne pentru totdeauna în inimile noastre”, anunţă MAE rus pe X.
Alexande Nikitici Darșiev s-a născut pe 14 mai 1960, în Ungaria. A fost ambasador al Federației Ruse în Statele Unite: 6 martie 2025 – 11 noiembrie 2026, specialist în relațiile ruso-americane și ruso-canadiene.
A fost și reprezentant permanent al Rusiei pe lângă Organizația Statelor Americane, în paralel cu mandatul de la Washington.
Diplomat cu greutate
Alexandr Darșiev nu a fost un diplomat oarecare trimis la Washington. A fost un specialist în relația cu America de Nord, cu o experiență de peste trei decenii în Ministerul rus de Externe, două misiuni importante în Statele Unite și un mandat de ambasador în Canada.
A fost ales într-un moment în care Kremlinul încerca să valorifice deschiderea administrației Trump pentru reluarea dialogului cu Moscova. A participat direct la negocierile care au pregătit normalizarea contactelor diplomatice.
Moartea sa, anunțată astăzi, intervine într-un moment sensibil al relațiilor ruso-americane.
Darșiev era un diplomat de carieră, dar nu un tehnocrat neutru în raport cu politica Kremlinului. În declarațiile sale publice a susținut constant pozițiile oficiale ale Moscovei în privința Crimeei, Ucrainei și relației cu Occidentul.
Formarea academică
A absolvit în 1983 Facultatea de Istorie a Universității de Stat din Moscova (MGU – Universitatea Lomonosov). A urmat apoi studii postuniversitare și a lucrat, între 1983 și 1992, la Institutul pentru SUA și Canada al Academiei de Științe a URSS, ca cercetător.
În 1987 și-a susținut teza de doctorat în istorie, intitulată Forțele de stânga liberală în viața socio-politică a Statelor Unite în anii ’70–’80. Vorbea fluent engleză și franceză.
Cariera diplomatică
A intrat în serviciul diplomatic în 1992, imediat după destrămarea URSS. Și-a construit aproape întreaga carieră în aparatul Ministerului rus de Externe și în misiunile diplomatice din America de Nord.
|Perioada
|Funcția
|1992–1997
|Funcții în Departamentul pentru America de Nord al MAE rus
|1997–2002
|Consilier la Ambasada Rusiei în SUA
|2003–2005
|Director adjunct al Departamentului pentru America de Nord
|2005–2010
|Consilier-ministru la Ambasada Rusiei în SUA
|2010–2014
|Director al Departamentului pentru America de Nord
|Octombrie 2014 – ianuarie 2021
|Ambasador al Rusiei în Canada
|Ianuarie 2021 – martie 2025
|Director al Departamentului pentru America de Nord, ulterior redenumit Departamentul pentru Atlanticul de Nord
|Martie 2025 – noiembrie 2026
|Ambasador al Rusiei în SUA
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Mandatul de ambasador în Canada (2014–2021)
A fost numit ambasador la Ottawa în octombrie 2014, într-un moment extrem de dificil pentru relațiile dintre Rusia și Occident.
Mandatul său a coincis cu:
- anexarea Crimeei de către Rusia, în martie 2014;
- sancțiunile occidentale împotriva Moscovei;
- deteriorarea relațiilor ruso-canadiene;
- agravarea conflictului din estul Ucrainei.
Darșiev a reprezentat fără echivoc poziția oficială a Kremlinului. În declarații publice ulterioare, a acuzat Canada că și-ar fi abandonat politica externă independentă și a criticat atitudinea occidentală față de Rusia.
Revenirea la Moscova și dosarul american
În ianuarie 2021 a revenit la Moscova și a preluat conducerea departamentului responsabil de relațiile cu America de Nord.
A devenit astfel unul dintre diplomații ruși cu cea mai bună experiență instituțională în dosarul american.
În februarie 2025, a condus delegația rusă la negocierile ruso-americane de la Istanbul, consacrate normalizării relațiilor diplomatice.
Pe 28 februarie 2025, Moscova a anunțat că Washingtonul și-a dat acordul pentru numirea sa ca ambasador. Vladimir Putin a semnat decretul de numire la 6 martie 2025.
A ajuns la Washington la sfârșitul lunii martie 2025.
De ce a fost importantă numirea sa la Washington?
Numirea lui Darșiev a avut o semnificație politică dincolo de simpla ocupare a unui post diplomatic.
A venit în contextul schimbării de abordare a administrației Donald Trump față de Rusia, după revenirea republicanului la Casa Albă, în ianuarie 2025.
Misiunea sa a fost asociată cu:
- reluarea dialogului direct ruso-american;
- refacerea canalelor diplomatice afectate de expulzări reciproce și restricții;
- restabilirea funcționării normale a ambasadelor;
- identificarea unor puncte de negociere privind relația bilaterală și războiul din Ucraina.
Experiența sa îndelungată în dosarul american îl făcea un interlocutor cu greutate pentru Kremlin.
1 comentariu
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