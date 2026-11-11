Premierul Luca Niculescu a avut, miercuri, discuţii cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene şi cu reprezentantul Comisiei Europene la Bucureşti.

„Am avut în această dimineață o întâlnire cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene și cu reprezentantul Comisiei Europene la București, la invitația ambasadorului Irlandei, țară care deține în prezent Președinția Consiliului UE”, a scris miercuri premierul Luca Niculescu pe pagina sa de Facebook.

„România își consolidează capacitățile de apărare”

„A fost o discuție deschisă și utilă despre prioritățile noului Guvern și despre felul în care România poate contribui la o Europă mai sigură, mai puternică și mai bine pregătită pentru provocările actuale”, spune Luca Niculescu.

Discuțiile premierul cu ambasadorii statelor UE s-au concentrat pe teme precum: securitatea și apărarea Europei, în special pe Flancul Estic și în regiunea Mării Negre.

„România își consolidează capacitățile de apărare, inclusiv prin programul european SAFE. Le-am prezentat ambasadorilor și progresele în operaționalizarea Hub-ului de securitate maritimă de la Constanța, un proiect important pentru securitatea întregii regiuni”, spune Luca Niculescu.

România susține parcursul european al R.Moldova și al Ucrainei

De asemenea, premierul și ambasadorii au discutat și despre extinderea Uniunii Europene.

„România susține ferm parcursul european al Republicii Moldova, Ucrainei și statelor din Balcanii de Vest. Ne dorim ca negocierile să avanseze cât mai repede, pe baza progreselor fiecărei țări”, a arătat premierul.

Un alt subiect important a fost viitorul buget european.

„Avem nevoie de un acord asupra Cadrului Financiar Multianual până la sfârșitul anului, care să răspundă noilor provocări, dar să păstreze resursele necesare pentru coeziune și agricultură, politici esențiale pentru România”, a spus în încheiere premierul Luca Niculescu.