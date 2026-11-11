VIDEO PSD își mărește grupul din Senat cu două parlamentare alese pe listele SOS România. Cine sunt acestea

PSD își consolidează prezența în Senat după ce alte două parlamentare alese pe listele SOS România au decis să se alăture grupului social-democrat. Cosmina Cerva și Rodica Cușnir și-au anunțat miercuri, 11 noiembrie, afilierea în plenul Senatului. Cele două au făcut anterior parte din grupul parlamentar PACE – Întâi România, care a fost desființat în luna octombrie.

Anunțurile au fost făcute în timpul sesiunii de declarații politice și interpelări, fără o prezentare detaliată a motivelor care au stat la baza deciziilor.

„Anunț afilierea la grupul PSD din Senat”, a declarat Cosmina Cerva, care ocupă funcția de președinte al Comisiei pentru constituționalitate.

La rândul său, Rodica Cușnir a confirmat că va activa în grupul social-democrat.

„Anunț că, începând de astăzi, mă afiliez grupului parlamentar PSD din Senat”, a transmis aceasta.

Cele două parlamentare se alătură astfel altor senatori care au candidat în 2024 din partea unor formațiuni diferite, dar care au ales ulterior să activeze în grupul PSD.

Cine sunt cele două senatoare care s-au afiliat PSD

Cosmina Cerva a obținut mandatul de senator la alegerile parlamentare din decembrie 2024, în circumscripția București, pe listele SOS România.

Rodica Cușnir a fost aleasă în aceeași perioadă, în județul Suceava, tot din partea formațiunii SOS România. Ulterior, ambele au făcut parte din grupul parlamentar PACE – Întâi România, constituit din senatori proveniți din mai multe formațiuni politice.

Grupul a fost desființat pe 21 octombrie 2026, după plecarea Cosminei Cerva. În urma acestei decizii, numărul parlamentarilor rămași a coborât sub pragul minim de șapte membri, necesar pentru funcționarea unui grup parlamentar în Senat.

Din 21 octombrie și până la anunțul de miercuri, Cosmina Cerva a activat ca senator neafiliat.

În cazul Rodicăi Cușnir, aceasta a explicat că afilierea la grupul PSD nu înseamnă automat înscrierea în Partidul Social Democrat. Parlamentara consideră că noua formulă îi permite să își continue activitatea până la finalul mandatului.

Nu sunt singurii parlamentari care au ales grupul PSD

Cele două afilieri vin la numai câteva zile după alte mutări politice în Senat. Pe 2 noiembrie, cinci senatori aleși pe listele POT și SOS România au anunțat că se alătură grupului parlamentar social-democrat.

Este vorba despre Ionel Carp și Cristian Bem, aleși pe listele SOS România, precum și Valentina Aldea, Liviu Sorin Robe și Robert Daniel Ghiță, care au candidat din partea Partidului Oamenilor Tineri.

Ulterior, pe 9 noiembrie, senatorul Ioan Rusu, ales în județul Călărași pe listele SOS România, a anunțat aceeași decizie. Astfel, în mai puțin de două săptămâni, opt senatori aleși pe listele SOS România și POT au ajuns să activeze în grupul PSD.

Ce înseamnă aceste mutări pentru PSD

Afilierea celor două senatoare mărește numărul parlamentarilor care activează în grupul social-democrat și poate conta în negocierile și voturile din Senat.

Un grup parlamentar mai numeros dispune de o reprezentare mai importantă în activitatea legislativă, inclusiv în cadrul comisiilor și al dezbaterilor parlamentare.

Totuși, afilierea la un grup parlamentar nu este același lucru cu înscrierea într-un partid. Senatorii pot decide să activeze alături de o formațiune politică fără să devină automat membri ai acesteia.