Cererea lui Fritz de suspendare a ordinului de încetare a mandatului de primar, respinsă în instanță. Reacția USR pentru Cotidianul

Tribunalul Timiș a respins cererea lui Dominic Fritz de suspendare a ordinului prefectului de Timiș prin care s-a constatat încetarea mandatului său de primar. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în termen de cinci zile de la comunicare.

Dominic Fritz a mai cerut și sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene, însă o decizie pe această solicitare a fost amânată până pe 16 noiembrie.

„Respinge cererea de suspendare a executării Ordinului nr.960/02.10.2026 formulată de reclamantul Fritz Dominic Samuel ca neîntemeiată. Cu drept de a formula recurs în termen de 5 zile de Ia comunicare, cererea urmând a fi depusă la Tribunalul Timiș. Amână pronunțarea cu privire la cererea de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene la data de 16.11.2026, când pronunțarea va avea loc prin punerea soluției la dispoziția părților prin intermediul grefei instanței. Pronunțată în data de 10.11.2026 prin punerea soluției la dispoziția părților prin intermediul grefei instanței”, se arată în minuta judecătorească.

Într-o reacție pentru Cotidianul, reprezentanții USR au transmis că liderul partidului se va folosi de toate căile pentru „a contesta anularea ilegală și ilegitimă a votului timișorenilor”.

„Așa cum a anunțat, Dominic Fritz se va folosi, prin echipa sa de avocați, de toate căile legale interne și europene pentru a contesta anularea ilegală și ilegitimă a votului timișorenilor. Focusul lui însă este lupta politică, pentru ca România să aibă o guvernare care livrează pentru români, fără PSD și fără AUR”, au transmis reprezentanții Biroului de presă al USR pentru Cotidianul.

„E un mandat care se încheie cu doi ani mai devreme, întrerupt, brutal și complet nelegal”

Amintim că Dominic Fritz a rămas fără mandatul de primar al municipiului Timișoara la finalul lunii septembrie, după modificările aduse în Parlament la Legea ANI, la propunerea PSD.

„Sigur că există şi tristeţe astăzi. Nu este o zi normală. Mulţi mi-aţi spus că sunteţi revoltaţi pentru că mandatul pe care voi, timişorenii, mi l-aţi dat în 2020 şi în 2024 nu se termină pentru că timişorenii s-ar fi răzgândit.

Se termină pentru că o majoritate politică toxică pentru România a decis să întrerupă, brutal şi neconstituţional, indiferent ce spun ăştia cinci de la CCR, ceea ce oamenii au început prin vot. Şi de aceea evident că nu-mi este indiferent că mandatul meu se termină în felul acesta. Simt o nedreptate uriaşă făcută în primul rând, nu mie, ci în primul rând timişorenilor mei, pentru că ei au votat”, a spus Dominic Fritz în ultima zi de mandat.

Într-un interviu pentru Cotidianul, acesta a precizat că mandatul său a fost întrerupt brutal și nelegal.

„E un mandat care se încheie cu doi ani mai devreme, întrerupt, brutal și complet nelegal de către o majoritate din Parlament, PSD-AUR, care a călcat în picioare votul timișorenilor. Tocmai de aceea eu simt o mare responsabilitate să duc la capăt ce au vrut timișorenii atunci când au pus ștampila pe numele meu.

Dar, ca să fie clar: direcția pe care au decis-o timișorenii la alegeri va continua și echipa mea, cei doi viceprimari USR vor duce mai departe și proiectele orașului, dar și lupta pentru patrimoniu, reguli egale pentru toată lumea”, a spus Dominic Fritz.