O senatoare AUR le cere agențiilor de rating să spună „oficial dacă au cerut ca AUR să nu fie la guvernare”, după declarațiile președintelui Nicușor Dan

Senatorul AUR, Niculina Stelea, a trimis miercuri o scrisoare către cele trei mari agenții de rating, Standard & Poor’s, Moody’s Ratings și Fitch Ratings, în care le cere acestora să clarifice dacă au cerut ca AUR să nu fie la guvernare pentru a nu retrograda România. Scrisoarea vine după conferința de marți seară a președintelui Nicușor Dan, care a explicat faptul că agențiile de rating ar sancționa venirea AUR la putere.
„Toate cele trei mari agenții de rating o spun clar: venirea AUR la putere înseamnă scăderea ratingului de țară. (…) E suficient ca piața financiară să te numească populist și să se comporte cu tine ca atare și asta e situația.
AUR e considerat partid populist de toată piața finaciară, investitori, piețe de rating. Am zeci de studii care spun că într-o țară în cate un partid populist ajunge la guvernare crește rata dobânzii cu care țara se împrumută”, a spus președintele României.
Senator AUR: Vrem și noi să știm dacă România mai e un stat suveran și dacă votul cetățenilor mai contează un pic
În acest sens, senatoarea AUR a cerut agențiilor să clarifice public dacă agențiile au cerut ca partidul condus de George Simion să nu fie la guvernare. „Să ne spună oficial dacă au cerut ca AUR să nu fie la guvernare”, este citatul din senatoarea AUR folosit încă din titlul comunicatului.
„Românii au dreptul să știe dacă locatarul de la Cotroceni a mințit sau nu când a declarat că el doar a acționat la ordinul agențiilor de rating. Le-am descris într-o scrisoare celor trei agenții ce a spus Nicușor Dan în catastrofala conferință de presă din 10 noiembrie și aștept un răspuns oficial din partea acestor structuri.
Vrem și noi să știm dacă România mai e un stat suveran și dacă votul cetățenilor mai contează un pic. Aceste lucruri sunt importante inclusiv în perspectiva anului electoral 2028 când s-ar putea să ne trezim cu aceeași placă uzată prin care se încearcă terorizarea românilor cu perspectiva ratingului de țară ca în snoava cu drobul de sare”, a declarat Niculina Stelea, conform unui comunicat de pe site-ul AUR.
„Agențiile de rating ori sunt oarbe la ce se întâmplă în România, ori există o înțelegere cu Sistemul politic parazit”
Senatoarea AUR acuză că agențiile de rating fie ignoră problemele economice cu care se confruntă România, fie au „o înțelegere cu sistemul”.
„Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale speriind populația că ajunge euro la 5 lei. În realitate, ca urmare a guvernelor sale, euro este la 5,3 lei. Benzina și motorina au urcat de la 6 lei la 10, respectiv 11 lei. Inflația a măcinat aproape 20% din puterea de cumpărare a populației. Facturile la electricitate s-au dublat. Avem cinci trimestre consecutive de contracție economică, iar deficitul bugetar se menține în jurul aceluiași prag de 150 de miliarde de lei anual.
În aceste condiții, agențiile de rating ori sunt oarbe la ce se întâmplă în România, ori există o înțelegere cu Sistemul politic parazit de la vârful statului român pentru a menține artificial o presiune uriașă asupra țării noastre în vederea manipulării dobânzilor la creditele antamate de Ministerul Finanțelor. Eu sper că agențiile de rating vor răspunde scrisorilor pe care le-am trimis și vor prezenta adevărul asupra criteriilor care au stat la baza deciziilor pe care le-au luat”, a afirmat senatorul AUR, Niculina Stelea.
9 comentarii
Nu, ăia nu au transmis nici un avertisment
Aveau să scadă ratingul de țară fără avertisment și după aia trimiteau scrisoare oficială de scuze către Niculina
Jesus, cât de ****** pot fi unii
Asta nu a auzit de expresia „Gura bate fundul”.
Când toată ziua faci valuri împotriva UE, vorbești de naționalizări și alte năzbâtii este normal ca agențiile de rating și investitorii să-și pună întrebări.
Deocamdată tot ce se mai construiește prin țara asta se construiește cu bani europeni.
Cu cata nerusinare si inpertinenta sa comportat individul asta dand raspunsuri jurnalistilor fara cap si fara coada .Avand impresia ca Palatul Cotroceni ieste mosia lui ,interzice si acelui jurnalist sa mai poata intra .Cat despre afirmatia lui că agențiile de rating ar fi sancționat venirea AUR la putere ,ieste o minciuna .Ii tremura pantalonii pe el daca vine AUR la guvernare, el va trebuii sa raspunda penal pt. foarte multe care le-a facut atat ca primar ,cat si ca presedinte .
Ia spuneti doamna, cand Simion declara la emisiunea lui Valeriu Nicolae ca el merita sa fie presedinte deoarece a comis fraude, crestea ratingul sau scadea?
”O senatoare AUR le cere agențiilor de rating să spună „oficial dacă au cerut ca AUR să nu fie la guvernare”
Excelent!!! Sa ceara in scris. Cine, ce agentie are dreptul sa ceara asa ceva in mod direct unei tari?! Daca este adevarat, in primul rand Nicusor este vinovat, nu le-a raspuns civilizat dar hotarat, precum jurnalistului caruia i-a ridicat acreditarea. Justificat sau nu. Agentiile de rating in ac situatie il discrediteaza fix pe Nicusor. Pt ca isi permit. Il pot manipula, isi permit sa ceara unui presedinte asa ceva.
Poate agentiile ii raspund ca AUR este partidul militarilor si militienilor rezervisti-legionari aflat in aterizare „blanda”, sa nu shocheze !
Ea atat a inteles!:)))
Tu n-ai înțeles nimic!
Poti detalia, poate ești si dumitale vreun olimpic!