VIDEO Calea ferată Cluj–Oradea, departe de finalizare. Trenurile au revenit pe un tronson, dar întârzierile continuă

Modernizarea magistralei feroviare Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor avansează cu viteze diferite de la un tronson la altul. Deși circulația a fost reluată recent pe o porțiune de aproape 10 kilometri, unul dintre cele mai importante proiecte feroviare din România rămâne departe de finalizare. Asociația Pro Infrastructură avertizează că întârzierile și problemele administrative continuă să afecteze investiția.

Trenurile au revenit pe aproape 10 kilometri de cale ferată

Circulația feroviară a fost reluată luni, 9 noiembrie, pe firul 1 dintre Tileagd și Oșorhei, în județul Bihor, după modernizarea a 9,5 kilometri de linie. Anunțul a fost făcut de compania italiană Salcef Group, unul dintre constructorii implicați în reabilitarea magistralei Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor.

Până în prezent, constructorii au reînnoit aproximativ 21 de kilometri de cale ferată pe secțiunile Aleșd – Tileagd – Oșorhei. Lucrările au inclus intervenții în stații și instalarea a șapte aparate de cale, care permit trecerea trenurilor de pe o linie pe alta.

Tronsonul face parte din lotul 4 al proiectului, cu o lungime de 46,74 kilometri. Potrivit raportărilor CFR din septembrie, progresul fizic al lucrărilor a ajuns la 64,51%.

Pro Infrastructură: legătura Cluj–Oradea ar putea fi refăcută abia în 2028

Asociația Pro Infrastructură a prezentat în luna octombrie imagini aeriene cu lucrările desfășurate pe magistrala feroviară, inclusiv pe sectorul Poieni – Aleșd, unde întârzierile sunt semnificative.

Acest lot are aproape 53 de kilometri și este executat de asocierea FCC – Gülermak. Potrivit datelor CFR analizate de organizație, progresul fizic era de aproximativ 39% în august 2026.

Reprezentanții asociației au atras atenția că pe anumite porțiuni lucrările nici măcar nu au început, iar problemele legate de autorizațiile de construire au afectat grav calendarul proiectului.

În evaluarea publicată în octombrie, Pro Infrastructură estima că legătura feroviară întreruptă dintre Cluj-Napoca și Oradea ar putea fi refăcută în 2028. Termenul reprezintă o estimare a organizației, nu o dată oficială de inaugurare.

O investiție de miliarde, cu întârzieri pe șantier

Proiectul de electrificare și modernizare a magistralei Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor acoperă aproximativ 166 de kilometri și este împărțit în patru loturi. Lucrările urmăresc creșterea vitezei trenurilor, modernizarea stațiilor, îmbunătățirea siguranței și introducerea tracțiunii electrice pe traseu.

Pe sectorul Aleșd – frontiera cu Ungaria, contractul depășește 2,4 miliarde de lei, fără TVA. Infrastructura este proiectată pentru viteze de până la 160 km/h, acolo unde configurația liniei permite acest lucru.

Totuși, modernizarea unei porțiuni nu înseamnă automat reluarea circulației pe întreaga magistrală. Pentru ca trenurile să lege din nou Clujul de Oradea pe traseul reabilitat, trebuie finalizate și celelalte sectoare.

Întârzierile au afectat inclusiv finanțarea europeană. Pro Infrastructură a semnalat că blocajele administrative de pe lotul Poieni – Aleșd au dus la pierderea a aproximativ 200 de milioane de euro din PNRR.

Președintele Nicușor Dan a atras atenția, marți seară, asupra presiunii pe bugetul României și a necesității de a prioritiza investițiile. Șeful statului a avertizat că deficitul bugetar ridicat limitează resursele disponibile pentru proiectele majore, într-un moment în care lucrări importante, precum modernizarea magistralei Cluj–Episcopia Bihor, înregistrează întârzieri.