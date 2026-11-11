Președintele Nicușor Dan despre cina luată alături de șeful SPP, Lucian Pahonțu: „Credeți că e relevant?”

Președintele Nicușor Dan a evitat să dea un răspuns în conferința de presă de luni seară, de la Cotroceni, despre prezența sa, la masă, alături de șeful SPP, Lucian Pahonțu, și de fețe bisericești.

„Nu știu, credeți că e relevant?”, a replicat Nicușor Dan, inversând rolurile și preluând poziția reporterului.

Dialogul purtat cu jurnalistul Recorder, Sebastian Zachmann

Jurnalist: Aș mai avea o întrebare foarte importantă legată de un alt reportaj Recorder, evident de domnul Pahonțu și întrebarea e foarte scurtă. În toamna anului trecut ați fost invitat la Timișoara și ați luat o cină alături de mitropolitul Banatului, Ioan Selejan. Vă mai amintiți?

Președintele Nicușor Dan: Da.

Jurnalist: Domnul Pahonțu de ce a stat cu dumneavoastră la masă la acea cină?

Președinte: A fost o masă de vreo, aș zice, 15 persoane.

Jurnalist: 15 persoane?

Președinte: Da, ceva de genul ăsta, da.

Jurnalist: Formate din politicieni locali, bănuiesc, fețe bisericești?

Președinte: Din fețe bisericești, din politicieni locali, din oameni din administrația prezidențială, da.

Jurnalist: Și era normal ca șeful unui serviciu secret să stea la masa aceasta?

Președinte: Nu știu, credeți că e relevant?

Jurnalist: Da, e foarte relevant. Șeful unui serviciu secret la masă cu politicieni și cu și cu fețe bisericești, nu vi se pare relevant?

Președinte: Eu nu cred că SPP-ul este un serviciu secret, cred că este un serviciu de pază. Așa spune legea.

Jurnalist: Nu, are atribuții conform legii de a de a culege informații. Nici asta nu credeți?

Președinte: Nu cred că e relevant, da.

Jurnalist: Dar așa spune legea.

Președintele Nicușor Dan a susținut marți seară o conferință de presă maraton după luni de tăcere în plină criză politică declanșată de PSD care a încălcat protocolul coaliției de guvernare și, prin alianță parlamentară cu extremiștii de la AUR, și-a debarcat în luna mai a acestui an propriul guvern.

Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliștii acreditați la Cotroceni de toate temele arzătoare care au frământat opinia publica din România după tăcerea sa complice față de jocurile făcute de PSD care a plasat țara în criză timp de aproape șase luni.

De asemenea, președintele a fost întrebat despre lipsa sa de reacție față de jocurile făcute de capii Justiției și de presiunile la care sunt supuși magistrații onești, despre prezența propriului consilier la cina din Herăstrău la care s-ar fi pus la cale debarcarea Guvernului Bolojan.

Tot așa cum a fost întrebat despre apropierea sa de șeful SPP, alături de care a fost imortalizat la masă în Timișoara.

La toate aceste întrebări, președintele a evitat un răspuns ferm.

În schimb, seara conferinței maraton a culminat cu interdicția transmisă prin viu grai unui jurnalist de a mai participa la conferințele de presă de la Cotroceni. Ovidiu Vanghele l-a deranjat cu ironiile făcute la adresa sa pe rețelele de socializare.