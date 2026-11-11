Șofer român de camion, singurul reținut pentru carambolul din Bulgaria. De ce este acuzat

Poliția din Bulgaria a dispus reținerea unui cetățean român, șofer al unui camion de mare tonaj implicat în tragedia de pe autostrada Trakia. Accidentul în lanț a provocat moartea a 11 persoane și rănirea gravă a altor 51.

Bărbatul a fost audiat inițial marți, iar o nouă serie de declarații vor fi luate astăzi, în prezența unui traducător. Anchetatorii au dispus și o expertiză tehnică suplimentară asupra camionului condus de acesta.

Între timp, autoritățile au redeschis circulația pe autostrada Trakia, din Bulgaria, pe sensurile de deplasare spre Burgas și Sofia. Echipele de intervenție au eliberat șoseaua după ce au ridicat toate cele 86 de vehicule avariate în urma coliziunilor succesive. Tragedia s-a produs dimineață, între nodurile rutiere Zimnița și Kabile.

Vizibilitate redusă și intervenția salvatorilor

Prefectul regiunii Iambol, Gheorghi Calâkov, a organizat o conferință de presă pentru a explica primele date referitoare la condițiile de trafic. El s-a bazat pe imaginile de la camerele sistemului de taxare a drumurilor.

„Din ce am văzut eu, vizibilitatea era de cel puțin 70-80 de metri. Dacă se putea reacționa mai bine sau dacă se puteau lua și alte măsuri. Eu cred că totul a fost bine coordonat, în regim de urgență”, a declarat Calâkov.

Oficialul a apreciat viteza de reacție a echipajelor de salvare sosite la fața locului.

„Ambulanțele au intervenit în cel mult zece minute de la primirea alertei. Și poliția a ajuns la fața locului în câteva minute și a început să ajute la evacuarea răniților. Traficul a fost organizat astfel încât ambulanțele să poată ajunge la victime. Toată lumea a reacționat la timp, iar în cel mult o oră, o oră și jumătate, toți răniții au fost evacuați și internați în spitale”, a adăugat prefectul.

Pentru evitarea unor tragedii similare, autoritățile locale și Agenția pentru Infrastructură Rutieră analizează aplicarea unor noi proceduri rutiere.

„Suntem în legătură permanentă cu Agenția pentru Infrastructură Rutieră. Propunerile pentru creșterea siguranței pe autostradă vor veni de la ei și vor fi puse în aplicare. Noi vom ajuta cu tot ce putem, în limita atribuțiilor noastre”, a explicat oficialul.

Suspiciuni legate de manevrele șoferului român

Ancheta a fost preluată de Serviciul Național de Investigații din Bulgaria. Instituția a trimis nouă anchetatori pentru prelevarea de probe de la locul dezastrului, și au audiat alți 44 de participanți la trafic. Cetățeanul român este singura persoană reținută în acest dosar.

Comisarul-șef Dobrin Dimitrov a indicat principalele suspiciuni care vizează modul în care a rulat camionul.

„Cel mai probabil, camionul mergea foarte încet sau poate intra pe autostradă de pe banda laterală. Încă nu putem stabili acest lucru. Pentru aceste aspecte, Serviciul Național de Investigații va dispune expertize suplimentare”, a precizat Dimitrov, citat de antena3.ro.

Oficialul poliției a clarificat și procedura aplicată atunci când vizibilitatea scade brusc. Alerta de accident a venit marți, la ora 07:00.

„Când primim o alertă de pericol, de exemplu de ceață densă, trimitem un echipaj cu girofarul pornit. Acesta merge în trafic cu viteză redusă, ca să poată fi văzut de departe”, a completat comisarul-șef.

Doliu național în memoria victimelor

Gravitatea accidentului a determinat Guvernul de la Sofia să decreteze ziua de 11 noiembrie drept zi de doliu național. Drapelele au fost coborâte în bernă pe sediile tuturor instituțiilor statului. Mai multe evenimente oficiale au fost anulate, inclusiv o ședință a Consiliului de Miniștri.

Sistemul sanitar s-a mobilizat eficient. Două avioane militare Spartan au fost staționate la baza aeriană Bezmer pentru eventuale transferuri de urgență către Sofia, decizie care, potrivit Ministerului Sănătății, nu s-a impus.

În paralel, Spitalul din Sliven a preluat majoritatea pacienților și a cerut sprijinul populației. Primarul orașului, Stefan Radev, s-a numărat printre primii donatori de sânge.

Accidentul de marți a devenit cel mai grav carambol rutier din Bulgaria . Precedentul a avut loc tot pe autostrada Trakia, în anul 2017, când 40 de vehicule s-au ciocnit în apropiere de Ihtiman din cauza unui nor gros de fum.