Tudor Chirilă, atac dur la Nicușor Dan: Ați devenit primul pesedist al țării. Sunteți o rușine pentru România onestă

Tudor Chirilă l-a criticat pe Nicușor Dan, după ce acesta i-a interzis jurnalistului Ovidiu Vanghele să mai participe la conferințele de presă de la Cotroceni. Artistul îl acuză pe preșdinte că a încălcat dreptul la informare și că își folosește funcția pentru a pedepsi un jurnalist care l-a criticat.

„Domnule Nicușor Dan, am spus într-o postare mai veche că ați devenit primul pesedist al țării, lucru pe care l-ați reconfirmat în conferința penibilă de aseară, în care ați încercat să apărați un mandat eșuat care a încălcat toate promisiunile „României oneste” pe care ne-o vindeați în campanie”, a scris Chirilă pe Facebook.

Tudor Chirilă îl acuză pe Nicușor Dan că a devenit apărătorul PSD

Chirilă îl acuză pe președinte că a contribuit la criza politică prin lipsa de reacție față de acțiunile PSD împotriva guvernului din care făcea parte. Artistul consideră însă că momentul cel mai grav al conferinței a fost anunțul privind interzicerea accesului jurnalistului Ovidiu Vanghele.

„Totuși, nu credeam că veți deveni și mai ticălos. Aseară am văzut un intelectual, olimpic, care se folosește de prerogative instituționale ca să se răfuiască cu un jurnalist ofensator. Să se încordeze din poziția de șef al sistemului și să-i pună capac pe gură.”

În opinia sa, un președinte ar trebui să accepte inclusiv criticile dure, fără să folosească autoritatea funcției împotriva celor care le formulează. Chirilă reproșează și faptul că jurnaliști ai unor televiziuni care l-au atacat în trecut pe Nicușor Dan continuă să fie primiți la Cotroceni, în timp ce Vanghele este exclus pentru afirmațiile făcute pe contul personal de Facebook.

„Ieri ați încălcat legea, morala și o linie roșie”

Tudor Chirilă susține că decizia președintelui reprezintă un derapaj grav și îl acuză că a încălcat principiile democratice pe care ar trebui să le apere.

„Ieri ați încălcat legea, morala și o linie roșie. Și tot ieri ați devenit exact cum vă place să spuneți: irelevant.”

Artistul îi cere lui Nicușor Dan să își ceară scuze și să răspundă întrebării adresate de Ovidiu Vanghele, referitoare la procurorul general Cristina Chiriac.

„Iar datoria pe care o aveți acum este să vă cereți scuze pentru derapajul ăsta demn de Viktor Orbán și să răspundeți la întrebarea pe care v-a pus-o Ovidiu Vanghele „Cum vedeți faptul că ați numit un procuror general care votează împotriva propriei anchetări?””

Mesajul se încheie cu o critică directă la adresa mandatului prezidențial.

„Sper din tot sufletul să nu mai prindeți al doilea mandat. Sunteți o rușine pentru „România onestă”. Eu nu vă plătesc să dați afară jurnaliști de la Cotroceni pentru că vă insultă pe Facebook. Vă plătesc să răspundeți întrebărilor lor, pentru că acolo, în fața dumneavoastră, ei mă reprezintă și pe mine. Nu vă plătesc să vă apărați orgoliul, ci să reprezentați interesele cetățenilor”, a conchis artistul.

De la ce a pornit scandalul de la Cotroceni

Incidentul a avut loc marți seară, la finalul unei conferințe de presă susținute de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Ovidiu Vanghele, jurnalist la Centrul de Investigații Media, l-a întrebat pe președinte despre votul dat de procurorul general Cristina Chiriac în Secția pentru procurori a CSM.

În loc să răspundă la întrebare, Nicușor Dan i-a comunicat jurnalistului că dispusese deja interzicerea accesului său la conferințele de presă. Motivul invocat a fost reprezentat de injuriile pe care Vanghele i le-ar fi adresat.