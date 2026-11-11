Nicușor Dan s-a mutat într-o locuință de protocol. Președintele, întrebat dacă s-a căsătorit cu Mirabela Grădinaru

Președintele Nicușor Dan a anunțat, marți seară, că s-a mutat împreună cu familia într-o locuință de protocol, în luna octombrie. Șeful statului a vorbit și despre costurile utilităților din fosta locuință, dar și despre cine se ocupa de plata facturilor. Răspunsul său i-a făcut pe jurnaliști să îl întrebe dacă s-a căsătorit între timp cu partenera sa, Mirabela Grădinaru.

În timpul conferinței de presă susținute marți, 10 noiembrie, la Palatul Cotroceni, președintele a confirmat că nu mai locuiește în casa în care a stat până recent cu familia.

„Începând cu luna octombrie m-am mutat într-o locuință de protocol. Nu știu dacă am voie să vă spun unde”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului nu a oferit alte informații despre noua adresă, explicând că nu știe dacă o poate face publică din motive de securitate. După preluarea mandatului prezidențial, în mai 2025, Nicușor Dan a ales să rămână în locuința închiriată din zona Cotroceni. El explicase anterior că nu dorește să schimbe imediat mediul cu care cei doi copii ai săi erau obișnuiți.

Cine plătea facturile în familia președintelui. Răspunsul care a provocat zâmbete

Discuția cu jurnaliștii a ajuns și la cheltuielile lunare ale familiei. Întrebat cât plătea pentru electricitate și gaze înainte de mutare, Nicușor Dan a spus că facturile ajungeau la aproximativ 800-1.000 de lei. Acestea erau emise o dată la două luni. Un cost mediu lunar de 400-500 de lei.

Jurnaliștii au vrut să afle și cine se ocupa de achitarea sumelor. Președintele a răspuns imediat: „Soția, evident”. Replica a atras atenția celor prezenți, care l-au întrebat dacă s-a căsătorit între timp cu Mirabela Grădinaru, partenera sa de viață.

„Încă nu, dar cred că pentru limbajul curent merge”, a explicat Nicușor Dan, stârnind zâmbete în sală.