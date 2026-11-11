VIDEO Gabriela Horga acuză un troc politic între PSD și AUR pentru funcțiile din stat: Ați mai capturat încă o instituție a statului

Senatoarea PNL Gabriela Horga a lansat acuzații dure la adresa PSD și AUR, în plenul Parlamentului. Liberala susține că cele două partide colaborează pentru împărțirea funcțiilor din instituțiile statului, deși AUR se prezintă public drept un partid de opoziție. Declarațiile au venit după votul prin care Sorin Lazăr, fost deputat PSD, a fost desemnat să conducă interimar Curtea de Conturi.

Gabriela Horga: „Ați mai capturat încă o instituție a statului”

În discursul susținut marți, 10 noiembrie, Gabriela Horga i-a acuzat direct pe parlamentarii AUR că susțin PSD în momentele în care sunt puse în joc funcții importante.

„Am văzut astăzi din nou cum Alianța PSD-AUR merge înainte. Cum Alianța PSD-AUR a mai capturat încă o instituție a statului”, a declarat senatoarea PNL.

Horga a criticat decizia de a numi un nou președinte interimar la Curtea de Conturi, în locul începerii procedurilor pentru desemnarea unei conduceri cu mandat deplin.

„Cum ați dat din nou puterea PSD să pună un președinte interimar la Curtea de Conturi, în loc să se demareze procedura de numire și de audiere a noilor membri, așa cum prevede legea. Asta ați făcut voi, cei de la AUR. Așa îi mințiți pe oameni că sunteți în opoziție față de PSD”, a afirmat Gabriela Horga.

Acuzații privind împărțirea funcțiilor la Camera Deputaților, TVR și Radio România

Senatoarea liberală a susținut că votul pentru Curtea de Conturi nu este un caz izolat. Aceasta a făcut referire și la numirile din conducerea Camerei Deputaților, precum și la cele din instituțiile publice de radio și televiziune.

„Dar nu sunteți în opoziție față de PSD. Ieri ați pus un secretar general adjunct la Cameră cu PSD. V-ați pus oamenii în conducerea Camerei cu PSD. Vă puneți conducerea la Radio și la TVR cu PSD, deci funcțiile sunt mai importante”, a declarat Horga.

Liberala a legat această colaborare de voturile date anterior de cele două formațiuni împotriva Guvernului Bolojan.

„Iar colaborarea voastră cu PSD doar a început la moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Astăzi o continuați și vă împărțiți funcții”, a adăugat senatoarea.

Sorin Lazăr, numit la conducerea Curții de Conturi

Declarațiile au fost făcute după ce plenul reunit al Parlamentului a decis ca Sorin Lazăr să exercite atribuțiile de președinte al Curții de Conturi până la numirea unui titular.

Propunerea a primit 248 de voturi pentru, 54 împotrivă și 48 de abțineri. Numirea a fost susținută de PSD, AUR și UDMR, în timp ce parlamentarii USR au votat împotrivă, iar cei ai PNL s-au abținut.

Funcția de președinte al Curții de Conturi este vacantă din iulie 2025, după plecarea lui Mihai Busuioc la Curtea Constituțională. Până la această decizie, atribuțiile au fost exercitate de Mirela Călugăreanu.

Acuzații similare au venit și din partea USR, însă reprezentanții AUR au respins existența unei alianțe politice cu PSD. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a susținut că partidul său este pregătit să voteze inclusiv o viitoare moțiune de cenzură inițiată de PNL și USR.